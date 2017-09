Formarán bloque para proteger a burócratas quintanarroenses

Chetumal, 16 septiembre

Luis Enrique Tuz (Por Esto QRoo)

Las agrupaciones civiles de Quintana Roo están formando un frente común para evitar que continúe el desplazando de quintanarroenses en puestos claves de la administración pública, para que estos puestos de trabajo no sean ocupados por políticos foráneos, así lo dio a conocer el expresidente de los Profesionistas de Quintana Roo, José Alberto España Novelo.



Denunció que la reingeniería administrativa realizada al interior de las dependencias y órganos descentralizados del gobierno estatal por la falta de recursos, únicamente ha servido para engrosar la nómina burocrática con gente externa al estado y quienes alcanzan sueldos estratosféricos como parte de los compromisos políticos.



Dijo que en la zona sur son cientos de profesionistas que a pesar de contar con un perfil y experiencia para desempeñarse en el aparato gubernamental, en la actualidad han tenido que subemplearse o realizar otras labores para generar ingresos y puedan mantener a sus familias.



“Vamos a estar defendiendo a los quintanarroenses que han sido lesionados, que han sido marginados, gente que ha trabajado honestamente, nosotros estamos en contacto con gente que han despedido injustamente, tenían antigüedad y no han cometido ilícito o ninguna desviación.



“Han sido despedidos profesionistas y gente que han despedido de otros grupos que hemos participado, vemos con preocupación que sí hay despidos y estas personas ahora se dedican a vender elotes, a taxear o en lo que pueden porque no hay trabajo”.



José Alberto España Novelo, quien hoy funge como presidente del Comité Cívico Pro Defensa de los Quintanarroenses, fue enfático al señalar que la rectoría del estado debe estar en manos de los quintanarroenses y no de personas ajenas, quienes únicamente han venido a lesionar y marginar a la gente trabajadora de la entidad. Señaló que tiene el registro de más de 300 personas que fueron despedidas con el cambio del gobierno, sin embargo, consideró que han sido contratados más de 400 empleados.



“Estamos apoyándonos por otras agrupaciones, no podemos permitir que Quintana Roo siga así, todo mundo es recibido en Quintana Roo pero la rectoría del estado, la dirección del estado es de los quintanarroenses, lo que queremos es que en Quintana Roo sea como siempre, que este proyecto sea de quintanarroenses como fue desde el inicio que luchamos para ser estado, los que han despedido los han suplido gente de fuera, eso de la reingeniería que por falta recurso para pagar no es cierto”.



Señaló que es lamentable que quienes construyeron y crecieron con Quintana Roo incluso brindado sus servicios profesionales toda una vida, hoy tengan que ser taxistas o vender elotes para poder vivir, únicamente porque gente ajena al estado ha venido a enriquecerse con el patrimonio de los quintanarroenses.