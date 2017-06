Por Luciano Núñez

.

Frankenstein es sin duda un clásico entre clásicos. La novela narra la vida del joven Víctor Frankenstein, estudiante de medicina que juega a ser dios intentando revivir lo que está muerto. Obsesionado con conocer los “los secretos del cielo y la tierra”, toma partes de varios cadáveres para crear un cuerpo amorfo al que, con descargas eléctricas, logra dar vida. Un monstruo de 2.44 metros de altura, sin alma, pero que vive. Vive, mata, y pide ser parte de un mundo que lo repele. La novela viene a cuento de narrar quién crea la figura política de Roberto Borge Angulo: Félix González Canto, ex gobernador y ahora senador.

Los que quedaron en el camino

Cuentan los allegados del político cozumeleño, que no pocos le rogaron no poner a un joven sin experiencia como candidato a la gubernatura en 2009, cuando se estaban perfilando varios con mayor mérito. Habían llegado con posibilidades reales el actual gobernador, Carlos Joaquín González, entonces diputado federal; Gabriel Mendicuti Loría, ex presidente municipal de Solidaridad, Sara Latife, ex diputada federal, Eduardo Ovando, ex senador y Eduardo Espinosa Abuxapqui, ex presidente municipal de Othón P. Blanco.

“Es todavía un chamaco”, le decían a González Canto, líder político del PRI por ser gobernador. Borge había sido su protegido desde que lo sumó como secretario particular, incluso, en una entrevista con el Diario de Yucatán, confesó que era también su chofer. Después lo ubicó como Tesorero; luego, Oficial Mayor del gobierno del Estado; de ahí, en su ascendente y meteórica carrera pasó a ser presidente estatal del PRI; diputado federal y, finalmente, el 5 de abril de 2011, gobernador. Tenía apenas 31 años. Cargo al que accedió al caer preso su principal rival político, Gregorio Sánchez Martínez, que un año después fue exonerado. Borge Angulo nunca antes había gobernado un municipio ni había demostrado grandes dotes políticos, más que el de la obediencia sin límites y el gesto bonachón que lucía por ese entonces. Incluso, su desempeño en el Congreso de la Unión pasó sin pena ni gloria.

¿Por qué Félix González no supo ver a quién dejaba las riendas del gobierno estatal?, ¿Acaso no supo entrever lo que desencadenaría para el estado un joven inexperto con ansias de poder?

Círculos del poder Suelen decir que un mal político se suele rodear de gente que no piensa, que piensa menos y que solo sabe obedecer. Los políticos de gran calado han buscado ideas en grandes hombres. Así, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio, tenía un ramillete de intelectuales en su círculo más íntimo, como Enrique Krauce, una mente que todavía perdura por sus ideas y su solidez. Muchos más atrás, fue el filósofo Aristóteles el que guió la mente y las batallas de Alejandro Magno; y más aquí en la historia, no pocos reconocen a Joseph Fouché como el verdadero genio detrás de Napoleón.

González Canto tomó en su momento una decisión como estratega que tuvo implicancias y repercusiones hasta hoy. En la novela Frankenstein -el científico- muestra arrepentimiento por su creación y huye de su laboratorio dejándolo atrás en llamas. La novela narra magistralmente la persecución para destruir a su aberrante creación. Lo persigue hasta el Polo Norte y es, sin embargo, el monstruo el que ve morir a su creador al que le pide perdón por todos los crímenes que cometió. El creador de Borge no ha hablado sobre su creación. ¿Cómo terminará esta novela?

Dato:

La autora de la obra Frankenstein, Mary Shelley, escribió la novela a los 18 años (1818), que la hizo famosa y con la que se inicia el género de ciencia-ficción.

Luciano Antonio Núñez Es técnico y licenciado en Comunicación Social, con postgrado en Opinión Pública por FLACSO y diplomados en La Salle Cancún. Trabajó en El Siglo de Tucumán, Argentina; agencia EFE México, Luces del Siglo y Periódico Quequi, donde actualmente es coordinador en el Sur del Estado. Fue director de Comunicación Social en Benito Juárez, Cancún.