Giran orden de aprehensión contra Abuxapqui

Chetumal, 30 septiembre

Fernando Olvera (Diario de Q Roo)

La Policía Ministerial del Estado ya está tras la pista del ex presidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa Abuxapqui, luego de que el pasado día 12 de los corrientes, un juez de Control liberó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado y desempeño irregular de la función pública.



Fuentes extraoficiales confirmaron a Diario de Quintana Roo que, además del antes mencionado, el otrora tesorero municipal, César Rey Euán Tun, también está siendo buscado por los mismos delitos, tras las denuncias penales que interpusiera ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la actual síndica municipal, Marcela Rojas López, mismas que, hasta el pasado jueves, sumaban 22 por un quebranto a las arcas del municipio estimado en varios cientos de millones de pesos.



En este sentido, se sabe que Espinosa Abuxapqui y Euán Tun, una vez que sean presentados ante la autoridad jurisdiccional que los reclama, deberán responder, entre otras cosas, por irregularidades que van desde la contratación de empresas “fantasmas” que cobraron abultadas sumas al Ayuntamiento por servicios que nunca brindaron, hasta lo relativo a las retenciones que se hicieron a los más de dos mil trabajadores del Ayuntamiento por concepto del impuesto sobre la renta (ISR) y que nunca se pagaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto sin contar con varias obras que se realizaron sin previa licitación y lo relativo a las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que simplemente “desaparecieron”.



Al respecto, no se puede perder de vista que ambos personajes, también están incluidos en la lista de 84 ex funcionarios estatales y municipales que recientemente fueron denunciados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) tras documentarse un desfalco del orden de los 11 mil 813 millones 531 mil 543 pesos con 15 centavos durante la pasada administración, de los cuales, dos mil 872 millones 032 mil corresponden a Othón P. Blanco con base en las auditorías y las observaciones realizadas a las cuentas del ejercicio fiscal 2015.



Huyeron de Chetumal



Vale la pena destacar que la última vez que se vio a Espinosa Abuxapqui en la capital del Estado, de acuerdo con sus vecinos de la colonia Campestre, fue a principios de agosto, aproximadamente un mes después de que se diera a conocer la detención del ex Gobernador Roberto Borge Angulo en Panamá y tras negársele la protección de la justicia federal, luego de una solicitud de amparo que presentó ante el Juzgado Primero de Distrito, siendo que al día de hoy, su residencia, ubicada en el número 434 de la calle Retorno 3, entre Presa de la Amistad y Efraín Aguilar, según se pudo constatar, está habitada únicamente por su esposa y sus hijos bajo el resguardo de tres escoltas que en su momento fueron elementos activos de la Policía Municipal Preventiva de Othón P. Blanco.



Ahora bien, en el caso de Euán Tun se sabe que su última aparición pública fue hace más de dos meses en el aeropuerto internacional de Chetumal, cuando al ser abordado por algunos reporteros señaló que se dirigía a la capital del país para atender “asuntos personales”, aunque nunca se descartó la idea de que, en realidad, estaba emprendiendo la huida ante las denuncias penales que en ese momento ya pesaban en su contra.