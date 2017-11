Giran orden de aprehensión contra ex directora de CAPA

Chetumal, 28 noviembre

(qrooexpress.com.mx)

La ex directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula Guadalupe González Cetina fue requerida por un juez de control de esta ciudad debido a que no asistió a una primera audiencia judicial que se realizó en días pasados, a la ex funcionaria se le relaciona con un supuesto desvío de mil 50 millones de pesos.