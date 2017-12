Gobierno del “cambio” en Playa del Carmen busca imponer parquímetros

Chetumal, 6 diciembre

Gabriel E. Manzanilla (Por Esto QRoo)

El Congreso del Estado detuvo la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Solidaridad para el ejercicio fiscal 2018, luego de generarse un debate al interior de las comisiones legislativas que están encargadas de su análisis y dictaminación, tras detectar que el gobierno municipal de la coalición PAN-PRD, encabezado por Cristina Torres Gómez, pretende privatizar las calles mediante la concesión para el cobro de parquímetros.



Además, según el análisis realizado este día en comisiones, el ayuntamiento solidarense proyecta incrementar en casi el doble la recaudación de ciertos impuestos, pero sin que esté debidamente justificado, pues sus argumentos son que hubo una “mala planeación” para el presente ejercicio fiscal 2017.



Por las malas proyecciones financieras y porque además se pretende privatizar el uso de calles mediante la concesión de parquímetros, las diputadas Laura Beristain Navarrete y Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, que integran la Comisión de Asuntos Municipales, votaron en contra del dictamen de la Ley de Ingresos 2018 del Ayuntamiento de Solidaridad.



Los votos en contra ocasionaron que el dictamen no alcance una mayoría de la comisión legislativa, a la que asistieron sólo cuatro de los cinco diputados que la integran, por lo que fue necesario reprogramar la reunión para cuando estén todos sus integrantes, ya que la intención es aprobarla con mayoría de votos.



La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta también participó en el análisis y dictamen de la Ley de Ingresos de Solidaridad, teniendo la aprobación unánime de sus integrantes, que son los diputados Emiliano Ramos Hernández, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Zelaya Espinoza, José Esquivel Vargas y Ramón Javier Padilla Balam.



Para que el dictamen pueda ser sometido ante el Pleno Legislativo necesita tener la aprobación unánime o mayoritaria de ambas comisiones, pero en caso de no lograr este consenso y de no aprobarse la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad para el ejercicio fiscal 2018, se continuarán aplicando los conceptos de recaudación previstos en su Ley de Ingresos del presente ejercicio fiscal 2017, en tanto no se apruebe y entre en vigor la propuesta del próximo año.

Parquímetros para Solidaridad



Cuestionado por la diputada Laura Beristain, el tesorero municipal del Ayuntamiento de Solidaridad, Asunción Ramírez, no supo explicar una disminución del 13 por ciento que se prevé en la recaudación por Servicios de Tránsito, al pasar de 18 millones en este año a 16 millones proyectados para el 2018.



Lo anterior aun y cuando el tesorero municipal reconoció que entrarían ingresos por concepto de parquímetros, y aunque en un principio negó que la instalación y cobro de los mismos se haya concesionado, después de varios cuestionamientos aceptó que el Cabildo había aprobado dicha medida por 15 años, pero omitió decir el nombre de la empresa.



Ingresos no justificados



También se cuestionó al funcionario municipal por aumentos considerables en la recaudación del Impuesto a Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos, el cual tuvo una proyección de 5.4 millones de pesos en este 2017, pero para 2018 se prevé un aumento de casi el doble, con 10.5 millones de pesos.



Lo mismo se observó en el Impuesto Sobre Juegos Permitidos como Rifas y Lotería, que tuvo en 2017 una proyección de 4.7 millones de pesos, pero en 2018 se pretende recaudar 8.8 millones por este concepto.



El tesorero municipal de Solidaridad, Asunción Ramírez, no supo explicar tan elevado aumento de la recaudación por dichos impuestos, limitándose a decir que hubo una “mala planeación” en este año, por lo que no se tenían contemplado esos montos, razón por la cual la diputada Laura Beristain consideró que este tema no estaba debidamente justificado.