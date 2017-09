Hospital del ISSSTE a reventar de pacientes

Chetumal, 26 septiembre

Alex Dorado (Diario de QRoo)

A raíz de la proliferación de la conjuntivitis en el Sur de la entidad, las áreas de urgencias de los diferentes hospitales de la capital están saturadas de pacientes en busca de atención médica.

Uno de los factores que provoca que esta infección se propague es que las personas afectadas no acatan al ciento por ciento las recomendaciones médicas, como es el mantenerse en el hogar, no saludar de mano, beso y de evitar acudir a áreas de aglomeración urbana.



La directora de la Clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Marina González Zihel, dijo que el personal del hospital realiza una tarea titánica para brindar el servicio médico que requieren los pacientes con el tema de la conjuntivitis, pero que si no ponen de su parte difícilmente podrán contrarrestar los efectos de la enfermedad.



“Yo creo que aquí hemos sido muy enfáticos en que tienen que asumir también la ciudadanía, en este caso de nosotros la derechohabiencia, su corresponsabilidad. Empezamos un brote el día 8 y este ha ido incrementándose. Actualmente llevamos 970 gentes al día de ayer y creo que ahorita ya rebasamos los mil en este brote que tenemos; hemos estado implementando estrategias, porque obviamente la demanda nos está superando”, señaló González Zihel.



Para poder atender a todos los pacientes que portan el virus de la conjuntivitis se instalaron tres consultorios más dentro de la clínica del ISSSTE, en donde inclusive personal médico administrativo está brindando consultas para disminuir el número de derechohabientes en el área de urgencias.



“El área de enseñanzas lo hemos convertido en un consultorio, en donde muchos médicos que inclusive están en áreas administrativas están apoyando para sacar adelante esto, y que obviamente la derechohabiencia se sienta atendida. Nos preocupa que en la urgencia real que viene no tengamos la capacidad de respuesta, porque estamos implicados atendiendo conjuntivitis. Recuerden que cuando les damos las licencias médicas son para que vayan a su casa y no para que anden por las plazas o los espacios conglomerados, porque justo es lo que se tiene que evitar”, manifestó.



Finalmente, la directora de la clínica del ISSSTE lanzó otro llamado a la población en general a mantenerse en casa e incrementar las medidas de ingenie, para evitar seguir propagando el virus por toda la ciudad.