Humo blanco en el Tribunal: Antonio León, nuevo presidente

Chetumal, 8 de agosto

Anwar Moguel (PolíticaQR.com)

Por votación unánime de los 12 magistrados que conforman el pleno del Tribunal Superior de Justicia, fue electo como nuevo presidente por un periodo de seis años con posibilidad de reelegirse por un periodo adicional de tres años el magistrado José Antonio León Ruiz, en sustitución de Fidel Villanueva Rivero quien continuará como magistrado numerario.

Tras ser electo, convocó a una rueda de prensa donde se comprometió a combatir el rezago en materia de justicia, fortalecer algunas áreas y sobre todo a llevar una investigación de los diversos señalamientos que existen contra personal y magistrados por presuntos actos de corrupción.

“El Poder Judicial fue perdiendo su imagen ante la ciudadanía, vamos a trabajar en compañía de mis compañeros magistrados en una conciliación y apertura hacia la sociedad”, dijo el nuevo presidente.

El magistrado, quien se desempeñara como secretario particular de la ex presidenta del Poder Judicial, Lizbeth Song Encalada, asumirá el cargo a partir del próximo 30 de agosto, y aseguró que su elección no está ligada a ningún interés político, ya que esta obedece a la confianza de sus compañeros magistrados que votaron de manera unánime, señalando que “todo lo demás son especulaciones”.

León Ruiz afirmó que buscará que exista una relación coordinada con los otros dos poderes del estado. “El gobernador tiene un plan de trabajo y un proyecto en bien del estado, nosotros estaremos también haciendo nuestras propias acciones que tengan el fin de mejorar la administración e impartición de justicia”, declaró.

Por último al ser cuestionado sobre las denuncias que se le imputan al ex gobernador Roberto Borge Angulo quien sería trasladado a nuestro país a más tardar en 60 días para enfrentar a la justicia, se limitó a decir que el seguimiento y resolución de su caso será labor de los jueces que atienden esas denuncias.