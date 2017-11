Ieqroo tendrá presupuesto con o sin acuerdo de los consejeros electorales

Chetumal, 28 de noviembre

Anwar Moguel (PoliticaQR.com)

El diputado local del PRD, Emiliano Ramos Hernández, quien preside la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, manifestó que el presupuesto para el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) está seguro, independientemente de la fecha que sea enviado el proyecto a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, aunque aclaró que aún no reciben el documento con el presupuesto solicitado.

“Todavía no se recepciona el documento con el presupuesto, pero no hay problema, va a haber presupuesto para el Ieqroo, aunque no llegara, no es impedimento para que los legisladores en la Comisión de Hacienda dictaminemos su presupuesto”, explicó.

Aunque el plazo que tenían los organismos y dependencias del gobierno para presentar sus proyectos de presupuesto feneció el pasado 15 de noviembre, Ramos Hernández dijo que esto no aplica para el organismo electoral del estado. “La ley dice en el caso del Ieqroo que presentarán su presupuesto en el momento oportuno, no les establece una limitante del 15 de noviembre como a los otros órganos”, explicó.

El legislador señaló que éste podría ser presentado en cualquier fecha antes de que dictamine la Comisión que encabeza, ya que aseguró que se fijarán montos en base al ejercicio fiscal del presente año. “Que no se pongan de acuerdo los consejeros del Ieqroo no es impedimento para dialogar con ellos y hacer una propuesta lo más apegada a las necesidades reales”, apuntó.

Sobre el supuesto monto de 305 millones 576 mil 767 pesos supuestamente aprobado por el Consejo General , y de los cuales se destinarían poco más de 88 millones a las ministraciones mensuales de los partidos políticos en el estado, dijo que esperará a conocer la presupuesta presentada, la cual deberá contemplar una reducción en los recursos a los partidos políticos.

“Con base en la Reforma Electoral aprobada, tendrá que haber una disminución en las prerrogativas a los partidos políticos, y en caso que no venga la vamos a aplicar nosotros, hay que cumplir con la ley”, finalizó.