Joaquín Oliva se vendió por un hueso

Chetumal, 14 octubre

Miguel A. Fernández (Por Esto QRoo)

Emiliano Joaquín Oliva Alamilla se vendió por un cargo en vez de luchar por defender las oportunidades para los nativos, cuando dijo que sus generaciones lucharon por defender este territorio, afirmó el fundador de la primera Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, Luis Ramón Villanueva García.



En entrevista, Villanueva García afirmó que él fue fundador de la primera Asociación de Profesionistas de Quintana Roo y en ese tiempo fue a visitar a Raymundo King padre y a Juan José Durán, porque nadie le quería entrar, pero se nombró a Miguel Mario Angulo Flota.



Al año y medio tuvo desavenencias con algunas gentes, “y me retiré, tiempo después en mi oficina, con el ahora extinto Juan Manuel Domínguez Estrella convocamos a un desayuno y desde esta fecha nos pusieron el estigma de nativistas.



“Después nació el Comité Pro-Defensa de los Límites de Quintana Roo y desde ese tiempo siempre he luchado para que las oportunidades sean para los quintanarroenses, al MUQ (Movimiento de Unificación Quintanarroense) lo denominaron nativistas porque era un grupo de inconformes por las acciones del gobernador, en ese entonces Miguel Borge Martín, que se estaba rodeado de gente de fuera y hoy tenemos en el gabinete a pura gente de fuera.



“Se habla de oportunidades para los quintanarroenses, oportunidades para todos, pero la verdad es que solamente han sido beneficiados yucatecos y poblanos. Sin embargo, los chetumaleños que lucharon para que el territorio se convierta en estado libre y soberano no tienen oportunidad.



“Y por eso nació ese sentimiento y lucha para que sean los quintanarroenses quienes se autogobiernen y resuelvan sus problemas, pero hoy hemos sido totalmente desplazados por pura gente de fuera, los cuales no conocen nuestros problemas y no los pueden resolver.



“Tenemos una capital totalmente paralizada, no hay acciones ni trabajo porque tenemos una sociedad burocrática que solamente recibe dinero y lo entrega a las grandes tiendas, y todas son de inversionistas foráneos que se llevan el dinero y la economía de Chetumal queda estática”.



Dijo que “el presidente de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, Emiliano Joaquín Oliva Alamilla, sólo hizo la finta de que luchaba por los quintanarroenses, pero en el fondo solamente pedía trabajo y ahora que lo tiene nos deja en el abandono”.



Como se recordará, Emiliano Joaquín Oliva Alamilla, exauditor superior en Quintana Roo, prácticamente regañó a diputados durante su intervención cuando expresó sus motivos del porqué quería formar parte del Órgano de Control Interno.



Señaló que se le debe de dar cabida primeramente a profesionistas del estado y luego a gente sin residencia, como la yucateca Aida León Canto, titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado.



Posteriormente, convocó a una marcha para el pasado 8 de octubre, fecha del aniversario del Quintana Roo como estado libre y soberano, y tres días antes se lavó las manos señalando que él nunca citó a esta marcha que saldría del Museo de la Cultura Maya hasta el Congreso del Estado, para que se respete a los chetumaleños.



Porque ya tenía amarrada la titularidad del Órgano de Control Interno del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que solamente amenazó a nombre de los profesionistas para beneficio propio, lo sano es que renuncie a la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo.