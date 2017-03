Joven baleada demandará al Hospital General de Playa del Carmen

Playa del Carmen, 2 marzo

Por Esto QRoo

La joven que sufrió de negligencia médica en el Hospital General de Playa del Carmen emprenderá acciones legales para denunciar en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, tras una mala intervención quirúrgica cuando le extrajeron una de las tres balas que recibió durante el tiroteo en bar Blue Parrot, donde se desarrollaba el BPM Festival, por lo que también buscarán una indemnización, urgiendo la ayuda prometida por el gobierno del estado para trasladarla a su lugar de origen, Chihuahua.



Diana Maldonado, acompañada del abogado designado por el gobierno del estado de Chihuahua, Juan Pablo Delgado, para apoyar a la familia de Isabel Ramos Pasos de 27 años de edad que resultó lesionada de tres impactos de bala en el Blue Parrot el pasado 16 de enero, cuyo estado aún es grave y hospitalizada en la ciudad de Mérida, Yucatán.



Puntualizó que la ayuda que se les prometió por parte del gobierno del estado no ha llegado, “el gobernador dijo que apoyaría en todo el proceso médico de Isabel, pedimos que se haga responsable, que cumplan con lo que nos dijo, además de que estamos viendo qué medidas tomar contra el Hospital General de Playa del Carmen por la negligencia, que la condición que ahora tiene ella ni siquiera es parte de lo que pasó en el Blue Parrot, su condición de salud por las balas ya está bien, pero tiene daño cerebral a causa de la segunda cirugía en el hospital”, acotó.



En ese mismo sentido, el abogado Juan Pablo Delgado agregó que lo mandaron comisionado para apoyar a Isabel Ramos y a su familia, “desde el lunes que nos trasladamos para acá hemos visto una serie de irregularidades del Hospital General, su hermana de la lesionada solicitó en el departamento de transparencia el expediente clínico y la sorpresa es que está perdido y no pueden darlo, ni informar”, asentó.



De modo que al continuar con las recopilaciones de elementos de prueba, logran entrevistarse con personal del hospital y manejan una serie de irregularidades, comentaron que la joven fue intervenida por practicantes porque tiene un corte desde el vientre hasta el pecho, que la abrieron para ver únicamente si tenía esquirla de bala, “hay serias y marcadas irregularidades, iremos a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para que sean quienes deslinden responsabilidades y si existió la negligencia médica que paguen de acuerdo a la Ley”, insistió.



Sin embargo, también pudiera darse un expediente por lesiones graves, así como iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para que el gobierno del estado cumpla con su compromiso de ayuda a la joven Isabel Ramos aportando el traslado aéreo hasta Chihuahua donde están todos sus familiares, amén de tramitar la indemnización, el apoyo económico porque están quedándose en la calle con tanto gasto y los causes legales que correspondan.



Enfatizó que el estado de salud de la joven en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida es estable, pero lo grave, donde incluso al momento del trasladado desde Playa del Carmen al hospital regional no les avisaron sus homólogos, tiene un daño cerebral y los médicos no saben la razón porque no lleva nada el expediente clínico con el que la canalizaron.