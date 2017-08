¡Sobre la Asamblea Nacional del PRI y los candidatos!

Opinión | Mario Villanueva Madrid

Ante la decisión del PNA, el PRD y MORENA de sacar de Los Pinos al PRI, este partido está resuelto a mantenerse en la presidencia de la República, sustentando su lucha en lo siguiente:

​1.-​Los acuerdos de su reciente asamblea nacional.

​

​2.-​Los significativos logros del presidente Peña Nieto en la economía, la ​​recuperación del peso, la disminución de la deuda pública, la reforma ​​energética con un nuevo yacimiento petrolero, el empleo, y algunos otros que favorecen la imagen del gobierno de Peña Nieto y del PRI

Los acuerdos de la Asamblea Nacional y algunas de sus consecuencias.

​Los acuerdos tomados por los priistas en su asamblea nacional para reformar sus estatutos, son sin duda trascendentes y le abren al PRI la posibilidad de lograr la confianza ciudadana que requiere para mantenerse en el poder.

​El presidente Peña Nieto, líder nacional del PRI, lo enfatizó señalando que las reformas a los estatutos acercan al PRI a la ciudadanía y lo ponen como la mejor plataforma para que simpatizantes y militantes sirvan a la sociedad.

​Por su parte, el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, destacó en forma categórica la condición a los militantes de que deberá ser su talento y sobre todo su trabajo ante la sociedad lo que los valide para los cargos de elección popular.

​De lo expuesto queda claro el llamado de atención a los militantes: pónganse a trabajar con la sociedad y gánense a la sociedad, para que les dé su confianza, pues de otro modo de nada les valdrá su militancia y serán sustituidos por ciudadanos simpatizantes.

​Por fin los militantes, con sus excepciones desde luego, tendrán que ponerse a trabajar directamente con la ciudadanía para servirle, apoyándole por ejemplo en la atención de sus demandas, y haciéndolo con honestidad porque habrá un código de ética para sancionarlos cuando se salgan del carril y no cumplan, lo que deberá ser efectivo también para quienes ocupen cargos en el gobierno.

​Si no hay trabajo ni participación directa con la sociedad, por más años que tuviera un militante en el PRI y aun cuando haya tenido cargos relevantes de elección (o en el gobierno incluso), si no es bien visto por la sociedad, si ésta no le tiene confianza, seguramente no le dará el voto necesario, por lo que un simpatizante ciudadano irá en su lugar.

​La exgobernadora de Yucatán, IVONNE ORTEGA, lo expuso de manera muy clara expresando que con la eliminación de los candados “se genera un nuevo escenario de competencia para externos y militantes con piso parejo para ambos”

Los candados son los requisitos consistentes en tiempo de militancia para los diversos cargos de elección y, como expresara el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, “esos candados ya no deben existir pues afectan al partido y hay que darles la opción a los simpatizantes de que puedan ser candidatos”.

De ello se desprende que lo que importa es el partido, no los militantes en lo personal, lo que se confirma con la decisión de que quienes tengan un cargo plurinominal, es decir, sin hacer campaña, si desean reelegirse, solo será posible por mayoría relativa, en campaña ante la ciudadanía.

Sin embargo, con la sanción a los militantes y la oportunidad a los simpatizantes, hay que observar el posible efecto al nivel de selección de candidatos a diputados federales y senadores.

En Quintana Roo, como en todos los demás estados de la república, sobran aspirantes a esos cargos que tienen larga militancia y se han desempeñado en diversos cargos relevantes, por lo que se sienten con méritos para ser designados como candidatos. Algunos no son bien vistos por la sociedad y, si por ello se los sustituyera por simpatizantes ciudadanos, esto podría generar deserción de militantes priistas para enrolarse en otros partidos.

Por eso la reforma para permitir que los simpatizantes sean candidatos parece apuntar directamente a la candidatura presidencial más que a las de diputados y senadores, que, si los militantes con aspiraciones se ponen a chambear, resuelven su problema.

Ha sido tradición que en un gobierno del PRI sea el presidente de la república quien tome la decisión respecto al candidato, y que éste sea un miembro del gabinete.

Bajo ese esquema será el presidente Peña Nieto quien designará al candidato del PRI, y en el gabinete nos encontramos con militantes y simpatizantes.

Destacan como militantes de larga trayectoria, talento, experiencia probada, buen desempeño y sin tacha en sus diversos cargos, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y el Secretario de Energía, nuestro paisano Pedro Joaquín.

Y como simpatizantes están el Secretario de Hacienda José Antonio Meade, que públicamente demostró su satisfacción con las reformas del PRI, el Secretario de Educación, Nuño, quien dijo que aplaudía las reformas, y el Secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, que en repetidas ocasiones se ha descartado públicamente, aunque bien sabemos que si “el partido” se lo manda desde luego que aceptaría encantado.

Los momios de los medios de comunicación apuntan a un simpatizante y ponen los ojos en Meade, y en Nuño en segundo lugar. Si se decide como siempre, sólo uno sabe quién será el candidato y no vale calentarnos la cabeza especulando.

Les dejo con mi abrazo afectuoso y la bendición para ustedes y sus familias.

Mario Villanueva

Exgobernador de Q, Roo

Agosto 22 de 2017.