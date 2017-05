La carta de Mendicuti

Golpe de Mazo

Tras darse a conocer la impactante carta escrita por el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, en la que aseguró que el PRI no está muerto y pidió a la militancia Tricolor unirse en torno al dirigente Raymundo King para sacar al partido del bache, una nueva misiva firmada por Gabriel Mendicuti Loría –ex secretario de Gobierno y duro precandidato a la gubernatura– sacudió de nueva cuenta al ex partidazo.

Gabriel Mendicuti, quien se autoexilió de la política meses antes de las ríspidas elecciones del año pasado, ha empezado a alzar la voz en público sobre algunos temas, preparando su retorno a la grilla.

Y en esta ocasión reveló el contenido de una epístola que dirigió al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, donde narra con pelos y señales la dura realidad del partido a nivel estatal y recrimina el insólito abandono de la dirigencia nacional.

“Mi confianza en la fortaleza institucional del Partido, me ha hecho ser parte de un ejercicio discreto de llamado a la prudencia, a muchos priistas que estuvieron en el campo y que advirtieron de manera precisa sobre las predecibles consecuencias de las inapropiadas decisiones con las que se conducía la contienda política del 2016 y que ahora con justificada indignación reclaman por la pasividad, la parálisis y la indiferencia con la que se asume la nueva realidad del PRI en Quintana Roo. A un año de la más dolorosa derrota electoral en el Estado, no se ha hecho nada. En todo caso, nada dentro de los cauces institucionales que norman las decisiones de nuestro Instituto Político”, reclamó el experimentado político que rompió con el gobernador Roberto Borge en el anochecer de su fallido mandato.

Mendicuti, cuya permanencia en el PRI aún está en veremos pues se sabe de sus coqueteos con Morena y otras fuerzas políticas, desmenuza punto por punto la negligencia del partido al no reconocer la gravedad de su condición en Quintana Roo.

Califica como una insensatez que ni la dirigencia estatal ni nacional hayan realizado un “análisis de la realidad del partido y de sus estrategias para recuperar su papel protagónico”, y condena que en la antesala de una nueva contienda electoral están tan mal como en el proceso previo, donde les fue como en feria.

En un cierre con olor a despedida, el ex alcalde playense deslizó la existencia de un acuerdo para “postrar al PRI” en el estado; además, dejó la puerta entreabierta para su salida que parece un hecho consumado.