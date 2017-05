¿La culpable vanidad?

¿Qué tanta frivolidad debemos percibir los ciudadanos, por el mediatizado evento en la concesión del Doctorado Honoris Causa, del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia (IMELE) para Miguel Ángel Pech Cen? ¡Sí!, no se sorprenda quien tiene la responsabilidad con la Fiscalía General del Estado. Por ello, surgen varias preguntas y de diversa índole ante el conocimiento de tal investidura por ese Instituto. ¿Cuántos Doctorados ha concedido este Instituto? ¿Cómo selecciona a los personajes para tal distinción? ¿Qué personajes han recibido ese deslucido y multitudinario Doctorado? ¿Qué calidad académica puede brindar un instituto como ese que vegeta con estas políticas concesiones? ¿Qué calidad de individuo integran quienes reciben esas apócrifas distinciones?

En una rápida revisión por internet, para adentrarnos mejor en el conocimiento de ese instituto y para salir del asombro. Y nos encontramos, primero, con una indefinición de los perfiles para quienes suelen ser los receptores de dicha investidura. Segundo, no precisamente tienen que provenir de la academia o ser profesionales por alguna licenciatura escolarizada, ¡no! Allí nos encontramos a una diversidad de personajes entre los miembros de su “claustro doctoral”, genios de la talla de Jaime Maussan, Carlos Trejo, Ana Gabriela Guevara, Coque Muñiz, Geraldine Bazán, Laureano Brizuela, Rosa Gloria Chagoyán (mejor conocida como “Lola la trailera”), Carla Estrada o el modisto Mitzy, además del príncipe de la Iglesia Onésimo Cepeda.



Pero si para nuestros tres lectores, esto, aún no resulta indignante, provocador, aún existe una lista en la cual se incluyen ofrecidos políticos, pues si, cómo iban a quedarse fuera de ese dignificante y aterciopelado Doctorado, porque ante la ausencia real de un esfuerzo profesional para alcanzar ese grado académico, pues la fantasía cubre bien esa carencia e insuficiencia competitiva. Así rechinan políticos como Ernesto Némer (aquél que se tomó la foto con el niño limpiándole sus zapatos, lueguito titular de la PROFECO, ahora coordinador de campaña de Alfredo del Mazo), Naim Libien (miembro de esa mafiosa familia mexiquense de la que forma parte el afamado #lordmelapelas) y el senador Omar Fayad (sí, ese que quería censurar la libertad de expresión en internet). ¡Bueno, también Carlos Joaquín permitió ese doctorado! Lea la nota.

¿Cuál o qué responsabilidad tiene la Secretaría de Educación Pública ante el desprestigio y desvalorización de una investidura con grado académico doctoral? Porque el otorgamiento de estas distinciones patito, de un instituto con características similares, inundan las vitrinas de las egotecas de la mediocridad política, sin algún procedimiento institucional de la dependencia normativa de estudios de postgrado. ¡Pareciera una debilidad institucional! Otros organismos ofrecen estos grados académicos confeccionados con un tiempo de ocho meses, en la modalidad de línea, es decir usted recibe al facilitador académico por internet, y en ese tiempecito, antes que el nacimiento de un bebe, usted recibe su Doctorado.

Ante el creciente beneficio de órganos con características identificadas coloquialmente como institutos patitos, muchos nos preguntamos: ¿Por qué no huir de la mediocridad y de la chapuza sin caer en el perfeccionismo enfermizo, superar el miedo al error, acaso no se pueden acompañar las quejas de alternativas de mejora, y vencer la resistencia al cambio? Ante cualquier propuesta, la pregunta que nos debería surgir de un modo casi automático es: “¿y por qué no?”. Para mejorar hay que cuestionarse muchos procedimientos y acciones que realizamos por inercia, amparados en el argumento de que “siempre se ha hecho así”. Para cambiar, esa intencionalidad, debe venir incrustado en la consciencia, dentro de las sienes. No hay que perder tiempo y energía en buscar culpables, sino invertirlo en desarrollar todo el potencial infrautilizado. ¿Quién dice que no se puede?