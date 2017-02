Chetumal, 3 febrero

Por Esto QRoo

Roberto Nájera Gutiérrez “a” “La Gallina” fue quien ordenó la muerte del zar del contrabando en la frontera con Belice, Ernesto Alonso de Miguel “a” “El Español”, para apoderarse de esa importante zona y así lograr la introducción de cocaína sudamericana que trasladan al vecino país en avionetas, según consta en reportes oficiales de cuerpos federales de inteligencia.



A través de su lugarteniente Dílver Soto Alvarenga “El Gordo” y/o “El Gallero”, Nájera Gutiérrez planeó la ejecución del “El Español”, llevada a cabo el 14 de noviembre del 2015, en un conocido restaurante de la ciudad de Chetumal.



Para ello, contrataron a un sicario de origen beliceño y del cual las autoridades de inteligencia federal, sólo cuentan con una fotografía obtenida en una casa de seguridad que se obtuvo en la población de Subteniente López y que Soto Alvarenga reconoció como el autor material del crimen de Ernesto Alonso de Miguel.



La condena a muerte de Alonso de Miguel “El Español” se planeó y ejecutó luego de que estuviera colaborando como informante de un grupo de élite e inteligencia de la Armada de México, que realizó un seguimiento a las actividades delictivas en septiembre del 2015, de esta célula perteneciente al cártel de Sinaloa, en la zona fronteriza con Belice.



Acostumbrado a servir como informante de diversos grupos de inteligencia mexicana “El Español”, nunca imaginó que el avance del grupo delictivo que encabeza “La Gallina” ya tenían ubicado sus movimientos tanto en el lado beliceño como en territorio quintanarroense, por lo que la planeación de su ejecución involucró a autoridades policíacas de los tres niveles de gobierno, quienes el día de su muerte retiraron toda vigilancia en la zona, para facilitar la huida del solitario sicario que llevó a cabo este hecho criminal y que le costó la vida de igual manera a un efectivo de la entonces Policía Judicial del Estado, Agustín Guevara Martínez, elemento en activo y que cenaba en el mismo sitio cuando intentó repeler la agresión de su jefe.



Y es que las investigaciones que llevaba a cabo este grupo de inteligencia, ya seguían la pista de altos mandos policiacos de los tres niveles de gobierno, que le brindaban protección al grupo de Roberto Nájera Gutiérrez “La Gallina” y que en poco tiempo a través de “El Gordo Gallero” empezaba a desplazar en envíos de contrabando principalmente de licor adulterado y cigarros de dudosa procedencia, que tenía bajo su control “El Español”. Mismos que servían, para el envío de cargamentos de droga sudamericana al centro del país y los estados de Yucatán y Quintana Roo.



Por ello, Alonso de Miguel, aceptó colaborar con ese grupo de inteligencia, toda vez que sus informantes le habían reportado el avance del grupo que lidera “La Gallina” y que utilizaban como pantalla los cargamentos de contrabando beliceño, para el traslado de droga a diversas partes del país.



Ese dato permitió que Ernesto Alonso de Miguel, se alistara como el principal informante de dicho grupo de inteligencia de la Armada de México, para revelar el modus operandi de las actividades ilícitas de esta célula perteneciente al cártel de Sinaloa.



Sin embargo, lo que nunca calculó fue que los mismos elementos policiacos de los tres niveles de gobierno y a quienes pagaba millonarias cantidades periódicamente, fueran los que lo delataran con este grupo delictivo de la valiosa información que había entregado a los marinos pertenecientes a la Armada de México.



Así se escribió la historia de esa ejecución y que recompuso y posicionó a la célula delictiva que encabeza Roberto Nájera Gutiérrez “La Gallina” y que los llevara a convertirse en el amo y señor de la frontera Sur de México, pues sus dominios se extienden desde Chiapas hasta el estado de Quintana Roo.



Historia de una ejecución anunciada



El contrabandista Ernesto Alonso de Miguel alias “El Español”, ejecutado en noviembre del 2015 en Chetumal, durante muchos años realizó operaciones de contrabando de licor y cigarros utilizando como base sus negocios lícitos en la Zona Libre de Belice, y sorteó dos atentados en los que pudo perder la vida, hasta que en un tercer intento la mafia no falló y acabó con su vida.



Para sus operaciones de contrabando contó con la protección de una extensa red de complicidades construida sobre la base de pagar a elementos y autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, empezando desde la Aduana Subteniente López, las autoridades beliceñas y terminando con las corporaciones de policía asentadas en el sur de Quintana Roo, pero que no sólo lo beneficiaron a él, sino a toda la actividad del contrabando fronterizo.



Por eso fue elemento clave en la construcción de las redes de protección a las rutas del contrabando de cigarros y licor, las cuales atrajeron al operador del Cártel de Sinaloa en el Sureste del país y la Península de Yucatán, Roberto Nájera Gutiérrez alias “La Gallina”, como plataforma estratégica para ocultar las actividades de tráfico de droga en ellas, de modo que buscó incansablemente obtener su control, mediante su operador Dílver Soto Alvarenga alias “El Gordo” y/o “El Gallero”, quien se hacía pasar por contrabandista de cigarros como fachada.



El que fuera zar del contrabando en la frontera México-Belice, Ernesto Alonso de Miguel alias “El Español”, gozó de la protección de policías de los tres niveles de gobierno en México, pues inclusive elementos de la Policía Ministerial de Quintana Roo le servían de escolta cuando visitaba Chetumal y uno de ellos fue asesinado junto con él.



Asimismo, contaba con la protección de las autoridades de Belice, pues vivía en un búnker dentro de la Zona Libre de Corozal, a pesar de que las leyes que regulan el área comercial libre de impuestos de ese país lo prohíben, y desde allí con total impunidad operaba la introducción de grandes cargamentos de licor y cigarros de contrabando a México.



Oriundo de Boca del Río, Veracruz, con 58 años de edad, Ernesto Alonso de Miguel fue ejecutado el pasado 14 de noviembre del 2015 en un restaurante céntrico de Chetumal, junto con el policía ministerial del Estado de Quintana Roo Agustín Guevara Martínez, quien era su escolta en turno junto los agentes ministeriales Hugo García Reyes y Guillermo Gerónimo Reyes.



Con la complacencia del Gobierno de Belice y de las corporaciones policiales de Quintana Roo y del gobierno federal mexicano, “El Español” se convirtió en el mayor contrabandista asentado en la Zona Libre de Corozal, pues en los tiempos de su auge llegó a importar a Belice hasta 40 contenedores de cigarros al mes, para luego introducir el producto ilegalmente a México, y vivió varios años en una residencia que era prácticamente un “búnker” instalado al interior del paraíso fiscal.



Los productos llegan a Belice a través del único puerto que tiene esa nación centroamericana. La terminal marítima, en manos privadas, está ubicada en la Ciudad de Belice, en el distrito de Belice, uno de los seis en que se divide el país.



Mes con mes llegan contenedores de paquetes de cigarrillos procedentes principalmente de países asiáticos, pero también de marcas americanas, sudamericanas y centroamericanas.



Estos contenedores son enviados por tierra a la Zona Libre de Belice sin ningún tipo de restricción aduanera ni sanitaria, lo que ha facilitado la distribución en este recinto comercial de muchas marcas de cigarros de dudosa calidad y que pueden causar daños irreversibles a la salud de quienes los consumen.



Los contenedores llegan primero a Panamá y luego a Jamaica. En el segundo país los productos son distribuidos en contenedores más pequeños. Luego van directamente al puerto de Belice y después a la Zona Libre de Corozal. Hasta allí, los productos son transportados de manera legal dentro del territorio beliceño, pero desde el interior de la zona libre nace el contrabando hacia México.



Así, gracias al precio tan atractivo de estos productos en México, a la alta corrupción que impera al interior de la aduana mexicana de Subteniente López, y a la protección del gobierno de Belice, la Zona Libre de Corozal se colocó como el principal punto de trasiego para el contrabando de cigarros y alcohol a territorio mexicano.



Protección al contrabandista



Se calcula que el 70 por ciento de los cigarros ilegales importados por los contrabandistas tiene como destino a México, por lo que en este alto volumen, de millones de cajetillas, que se movían desde el sur de Quintana Roo, fue donde buscó infiltrarse el grupo encabezado por Roberto Nájera Gutiérrez alias “La Gallina” para traficar droga de la organización de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, mediante su operador Dílver Soto Alvarenga alias “El Gallero”, que usaba la fachada de contrabandista de cigarros, licor y fayuca con base en Subteniente López, el punto de acceso a la Zona Libre de Belice.



En territorio mexicano, los cargamentos de “El Español” y otros contrabandistas que operan desde la Zona Libre de Belice, como se hacía pasar el narcotraficante Dílver Soto Alvarenga, recibían protección de la Aduana de Subteniente López, que opera los dos puentes internacionales, y de policías de los tres niveles de gobierno asentados en Quintana Roo para su tránsito por carreteras del lado mexicano hacia el interior del país.



Se sabe que la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, protegió las actividades del contrabando, mismas que el Cártel de Sinaloa, a través del operador en el sur de Quintana Roo, Dílver Fidel Soto Alvarenga alias “El Gordo” y/o “El Gallero”, bajo las órdenes de Roberto Nájera Gutiérrez alias “Las Gallina”, infiltró para utilizar como fachada para el trasiego de toneladas de cocaína colombiana descargada por narco avionetas en Belice.



La Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Carlos Bibiano Villa Castillo, inclusive, quiso darle caza al “El Español” apenas iniciando su gestión al frente de la dependencia, para luego negociar la protección del paso de contrabando hacia el interior del país, y también la gestión encabezada por Juan Pedro Mercader Rodríguez pactó con los contrabandistas, que entonces reconocían a “El Español” como su representante ante las corporaciones policiales.



Además está la protección de la Policía Federal, la que vigila las carreteras hacia Cancún, Mérida y el centro del país.



Según testimonios recogidos por POR ESTO! de Quintana Roo en la frontera las autoridades aduaneras y los agentes policiales confabulados con “El Español” en el contrabando de mercancía ilegal recibían cierta suma de dinero a cambio de hacerse de “la vista gorda” y dejarle pasar grandes cargamentos de cigarro y licor.



“Era toda una mafia la que estaba al servicio de este contrabandista, donde también están involucrados aduaneros de Subteniente López y policías que venían a cobrar su ‘mordida’ directamente en una de sus tiendas de la Zona Libre. Era mucha la gente la que le servía en sus negocios ilegales y que le daba protección, y cada uno recibía un buen pago por sus servicios”, externó una persona que decidió terminar abruptamente la entrevista sin decir más palabras, pues dijo que prefiere no meterse en “esas cosas” porque Ernesto Alonso de Miguel tenía amistades en todas partes.



A finales de los 90, la PGR lo vinculó con el gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid en el Maxiproceso contra el Cartel de Juárez, pero el contrabandista quedó libre de cargos, aunque supuestamente fue usado como testigo protegido contra Villanueva y sus excolaboradores.

Sin embargo, luego de eso las autoridades federales y estatales no lo volvieron a molestarlo formalmente.



Con pagos se allegó la protección de policías, y hasta ofrecía empleo a los que dejaban sus corporaciones, además de extender su red de complicidades más allá de las fuerzas de seguridad hacia otros sectores de la sociedad.



Además, cuando visitaba Chetumal, Ernesto Alonso de Miguel contaba con la protección de elementos de la Policía Ministerial del Estado de Quintana Roo como escoltas personales, y el contrabandista también presumía de tener a sueldo a policías de Belice.



Lo anterior quedó más que evidenciado en la noche de su ejecución, cuando un policía ministerial que le servía de escolta también cayó abatido por el sicario.



Los policías ministeriales que esa noche estaban como sus escoltas eran Hugo García Reyes, Guillermo Gerónimo Reyes y Agustín Guevara Martínez, siendo este último el que fue asesinado al intentar repeler al ataque del sicario.



Y es confirmado que también contaba con la complacencia del gobierno de Belice para sus actividades ilegales desde la Zona Libre de Corozal, puesto que las leyes de ese país prohíben que una persona viva en el recinto fiscal libre de impuestos, pero a pesar de eso vivió en su búnker sin mayor problema, en una estancia ilegal, pero consentida.



“El Español” vivía en una gran bodega y búnker que estaba preparada para todas sus excentricidades, entre las que destaca una cancha de frontón, que llama la atención dentro de la vieja infraestructura urbana con la que cuenta la Zona Libre de Corozal.



Se presume que “El Español” comenzó a utilizar como casa su bodega desde el 2005, luego de que escapó de un levantón de una célula de “Los Zetas” en Chetumal, pero la convirtió en residencia permanente luego de que el entonces secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Carlos Bibiano Villa Castillo, quiso “levantarlo” en un operativo fallido que se realizó en Chetumal en agosto del 2011, y que resultó en la muerte de un policía preventivo a manos de dos de sus escoltas.



Aunque tanto en la Zona Libre como en Chetumal era conocida la gran casa de “El Español” en el paraíso fiscal, era un hecho del cual poco se hablaba por la complicidad existente entre el contrabandista y la Administración del recinto fiscal y el Gobierno de Belice, que hasta 2008 era encabezado por el primer ministro Said Musa y a partir de ese año es encabezado por Dean Barrow.



Inclusive, en tiempos recientes antes de su ejecución, según fuentes extraoficiales “El Español” se decía protegido por las autoridades de seguridad de Belice, al grado de señalar que tenía la influencia para enviar policías de ese país a “levantar” a sus enemigos.



Se había salvado dos veces



“El Español” en los 10 años anteriores a su ejecución había sorteado dos atentados en los que pudo haber perdido la vida, uno perpetrado por “Los Zetas” y otro por el entonces secretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Bibiano Villa Castillo y sus escoltas.



El primer atentado que sufrió Ernesto Alonso de Miguel fue en noviembre del 2005, cuando fue secuestrado por integrantes del grupo criminal “Los Zetas” junto con su velador en su domicilio, entonces ubicado en el fraccionamiento Framboyanes de la capital del Estado.

El contrabandista junto con su velador fue llevado a una casa de seguridad ubicada en la colonia Campestre, de donde Ernesto Alonso de Miguel logró escapar y fue a pedir ayuda a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado.



Más tarde, elementos de las corporaciones se trasladaron a la casa de seguridad, en donde fueron recibidos a balazos por los delincuentes, quienes finalmente fueron detenidos para el deslinde de responsabilidades.



Los sicarios, fueron identificados con los nombres de William Mendoza González, ex integrante del ejército de Guatemala en la división de élite Kaibil, quien luego se supo que tenía por verdadero nombre Pablo Sun Tiul, apodado también “El Dandy”, “Cerebro” o simplemente “El Kaibil”; Alberto Alejandro Canul Vega alias “El Tatema”, excomandante de la Policía en Cancún; Marcelo Ismael Vázquez Flota alias “La Pava”, exagente de la PJE y Sergio Vázquez Acosta alias “El Negro”.



Después de eso, “El Español” trasladó su residencia a la Zona Libre de Belice, donde ya tenía sus negocios, y sólo realizaba esporádicas visitas a Chetumal.



Fue en esas condiciones, en una visita a Chetumal, cuando ocurrió el segundo hecho que puso en peligro su vida, cuando en la noche del 29 de agosto del 2011 el entonces secretario de Seguridad Pública, general de Brigada retirado, Carlos Bibiano Villa Castillo, junto con sus escoltas y tres policías preventivos, montó un operativo camuflajeado para detener o secuestrar a Ernesto Alonso de Miguel, cuando éste viajaba a bordo de una camioneta Tahoe sin acompañamiento.



Sin embargo, Villa Castillo falló en ese operativo, porque no pudieron detener a “El Español”, y en la persecución dos de sus escoltas dispararon a la camioneta Van en la que viajaban tres policías que habían sido asignados a seguir al contrabandista, causando la muerte del suboficial Jorge Amir Flota Matos, mientras que Ernesto Alonso de Miguel logró escapar al internarse en la zona libre de Belice, en donde se refugió durante el tiempo que Villa Castillo permaneció en la secretaría.



Ya con Villa Castillo fuera de la Secretaría de Seguridad Pública, con Juan Pedro Mercader al frente, “El Español” se sintió confiado para reanudar sus visitas a Chetumal, e inclusive durante sus estancias en la ciudad contaba con la protección de elementos de la Policía Ministerial.



Sin embargo, en el tercer atentado contra su vida, ocurrido en noviembre del 2015, la mafia no falló, porque un solitario sicario mató a Ernesto Alonso de Miguel con cinco balazos en un restaurante céntrico de esta ciudad, el cual es muy frecuentado por empresarios y políticos, y también cayó abatido el policía ministerial que se encontraba brindándole protección en ese momento.



Luego de su ejecución, Dílver Fidel Soto Alvarenga alias “El Gordo” y/o “El Gallero”, subordinado de Roberto Nájera Gutiérrez alias “La Gallina”, operador del Cártel de Sinaloa en el Sureste del país y la Península de Yucatán, se autonombró representante de los contrabandistas de licor y cigarros de la frontera México-Belice, ocupando el lugar privilegiado que había ostentado “El Español” en el esquema de poder de estos negocios ilícitos.



El grupo dirigido por Roberto Nájera Gutiérrez alias “La Gallina”, mediante su subordinado Dílver Fidel Soto Alvarenga alias “El Gallero”, ya utilizaba las rutas del contrabando de licores y cigarros para esconder sus cargamentos de droga en los contendedores de los tráileres que movían desde el sur de Quintana Roo, y llegar hasta el interior de la República, y a entrar a los mercados de narcomenudeo del norte de Quintana Roo, hasta Cancún, así como de Mérida y el oriente de Yucatán, hasta Valladolid y Tizimín, usando la vía corta que parte de Chetumal, con la protección de la Policía Estatal Preventiva quintanarroense y la yucateca, respectivamente.



Pero con la muerte de “El Español”, los operadores del Cártel de Sinaloa buscaron tener la cobertura total para la introducción de cocaína a través de las rutas del contrabando de cigarros y licores, por lo menos hasta que Dílver Soto Alvarenga fue detenido, en septiembre del 2016.