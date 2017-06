¡La pifia de López Mena!

Uno por Uno

Ángel Ramírez

Escuela de párvulos. Es en lo que han convertido algunos funcionarios públicos de la actual administración, el escenario político, a pesar de que cuentan con años de trayectoria pero que no necesariamente trasciende en experiencia, por eso “políticos” como el Secretario de Gobierno de Quintana Roo, el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, la Secretaria de Educación, el Oficial Mayor, el Jefe de la Oficina del Gobernador, la Secretaria de Salud, la Directora General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, estas dos últimas con nula experiencia en el cargo, entre muchos otros, no dan pie con bola y sus trastabilleos son constantes, convertidos en común denominador de fracasos, declaraciones insensibles y de pésimos resultados.

Hace apenas unos días, y si no lo conociera uno, hasta podríamos decir con plenos desconocimiento del contexto geopolítico, el Secretario de Gobierno de Quintana Roo Francisco Xavier López Mena, declaraba de manera irresponsable que el Conflicto Limítrofe que sostiene desde 1996 Quintana Roo con Yucatán y Campeche estaba perdido.

Fue fácil para un ciudadano no solo de origen sino con sólidos intereses en Yucatán, decir que Quintana Roo perdía sin luchar 10 mil kilómetros cuadrados de territorio, una vez que el Senado y la Corte se declararon incompetentes para resolver la Controversia iniciada por el ex Gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid.

Sin ser, un servidor, nacido en este Estado, cuna de la cultura maya, pero con 24 años de residencia y con una familia completa nacida en Chetumal, les puedo decir que me dolió al máximo, la declaración de quien es en teoría la segunda figura más importante del gobierno estatal, fui parte de las primeras y originales expediciones para ubicar las famosas mojoneras que dividen, de acuerdo con el decreto de creación del Estado de Quintana Roo sus límites territoriales.

Formo parte, como periodista, de todas las luchas representadas por Quintanarroense de cepa que nacidos o adoptados como un servidor, luchamos desde todas las trincheras para poner en claro la verdad histórica.

Pero tan solo un segundo le bastó al panista Pancho López, por aquello como dice la canción “viviste como un ciclón”, declarar antes los medios de comunicación, pérdida la batalla sin luchar, en los umbrales de la contienda electoral intermedia del 2018.

De suerte que el “político” yucateco tiene en Carlos Joaquín González, un gobernador prudente, político, conciliador que entiende las lecturas de esta pésima declaración mediática, nada razonada y hasta visceral, que de inmediato rechazó la derrota.

Las controversias constitucionales 9/97 y 21/2014 no están finalizadas dijo el Gobernador, “Solo no han registrado movimiento porque no se ha promovido ninguna acción o documento legal, pero siguen vigentes y en posibilidad de continuarse”.

Y eso es cierto, Joaquín Hendricks Díaz, Félix Arturo González Canto y el propio Roberto Borge Angulo, nada hicieron para revertir el conflicto, se fueron por lo político, fue preferible sumar ($$$$) posiciones en el Sistema Político Mexicano que enfrentar una realidad que los encumbraba a los sepultaba, así de grande era la apuesta, y no le quisieron entrar.

El subsecretario Joaquín González Castro bien pudo informarle a su Jefe Francisco López, que significará en el futuro haber dicho lo que dijo.

Para colmo de males y queriendo calmar las aguas, el diputado panista Eduardo Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, aseguró emprenderá nuevas acciones para encaminar al triunfo.

“El Congreso no va a permitir que se pierda, se toque, se altere o modifique el territorio que está establecido en nuestra constitución en el artículo 46”, si, ¿Cómo?, con retórica insulsa y barata, como acostumbra.

Caramba, Martínez Arcila no se da cuenta que todo lo que emprende, pierde, es el “Rey Midas” pero a la inversa, este hombre todo lo que decide le sale mal, decidió no apoyar a Carlos Joaquín para gobernador, ¡y le salió mal!, lo bueno fue que, en esta lógica ganó la coalición, en la que él no apostó, solo se benefició y por eso hoy es Presidente de la Gran Comisión.

Estos panistas tienen intereses políticos en la próxima contienda intermedia, en lo personal o familiar, ahí los quintanarroenses podrá cóbraselas, una a una todas las afrentas hechas contra el Estado y quienes lo residimos. Demostrado quedó el poder del voto que tiene el Sur, que no se les olvide donde sustento este gobierno su triunfo, no fue el norte, con todo su gran padrón electoral, no fue el Centro, fue el Sur dónde está el bastión político de la entidad desde su fundación.

Aguas, atrás viene el PRI por sus fueros, y algún ex gobernador que apuesta por una diputación local, muchos priistas saldrán perdiendo, incluyendo a Joaquín Hendricks Díaz, nuestro Gobernador no tendrá problemas, el saldrá beneficiado de todo esto, no es panista ni perredista, es político y en eso estriba su fortaleza.

El 2018 está a la vuelta de la esquina, y aunque el PRI no salga bien de sus contiendas el próximo domingo, eso no será definitivo para los priistas en la localidad, lo único seguro es que el PAN y el PRD están fuera de todo, tuvieron su oportunidad y la desaprovecharon, la beneficiada será en todo caso una MORENA.