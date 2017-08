Ladrón se salva de ser linchado

Chetumal, 26 de agosto

Alex Dorado (Diario de QRoo)

Un ladronzuelo se salvó de recibir una severa golpiza de manos de un grupo de ciudadanos que se unieron para detenerlo, después de que le arrebatara un teléfono celular a una fémina cerca de Plaza Las Américas.

Afortunadamente para el malhechor un elemento motorizado de la Policía Municipal Preventiva llegó a tiempo para asegurarlo.



El delincuente fue detenido en la avenida Erik Paolo con Tucán del Fraccionamiento Fidel Velázquez por un grupo de jóvenes motorizados y de un taxista con el número económico 699, para luego someterlo de la garganta mientras llegaba la fuerza pública.



Ramiro C., de 18 años de edad, manifestó a los guardianes del orden que robó el teléfono celular de una mujer porque se encontraba desesperado por no tener dinero para comprar la leche para su pequeño hijo, por lo que se arrepintió y aceptó su error pidiendo una disculpa a la afectada.



Posteriormente el delincuente fue llevado a los separos municipales y a la afectada se le solicitó interponer su denuncia correspondiente ante el ministerio públicos, con la finalidad de que este joven no salga tan fácilmente a delinquir de nuevo.



Finalmente la afectada puntualizó que no acudiría a interponer su denuncia formal debido a que sólo se pierde tiempo en la Fiscalía General, por lo que en las próximas 36 horas este malhechor quedará libre y seguramente regresara a las andadas.