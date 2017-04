Le quitan más escoltas a Borge: solo le dejan diez

Chetumal, 24 de abril

REDACCIÓN

El Comité de Autorización de Escoltas de Ex Funcionarios Públicos acordó modificar el número de elementos de seguridad pública destinados a la seguridad del ex gobernador Roberto Borge, por lo que se suman 23 a los 11 que adicionalmente se le habían retirado, dando en total 34 elementos que ahora estarán centrados en cuidar a los habitantes de Quintana Roo.

De acuerdo al Art. 51 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo el ex gobernador tiene derecho de continuar con la protección una vez concluido el cargo; sin embargo en su Art. 54 determina que el número de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de los ex servidores públicos, no será mayor de la mitad de los que éstos contaban mientras desempeñaron el cargo.

Con base en lo anterior, y a que no existe registro ni documentación alguna que sustente los recursos destinados a la seguridad del exmandatario durante su gestión, el Comité determinó la reducción a 10 el número de elementos a su servicio y 3 vehículos.

Redireccionar la mayor cantidad de recursos humanos y materiales a favor de la seguridad de la población es prioridad para el Gobierno del Estado, por lo cual con estricto apego a derecho se procederá a notificar la reincorporación de los elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública.

Al Comité asistieron Francisco López Mena, Secretario de Gobierno que preside; Juan Melquiades Vergara Fernández, Secretario de Finanzas y Planeación; Manuel Israel Alamilla Ceballos, Oficial Mayor; Rodolfo del Ángel Campos, Secretario de Seguridad Pública y el vicefiscal José Antonio Nieto Bastida, en representación del Fiscal General del Estado.