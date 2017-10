Líder petista con delirios nazis

CHETUMAL, 28 de marzo.-

Si bien hasta el momento no hay ninguna pista de los responsables del asesinato del regidor, Marco Antonio May Molina, es necesario mencionar que Gerardo Alfaro Calvo, militante del PT que tenía una ríspida relación con el concejal y que lo amenazo de muerte vía mensajes a su teléfono móvil, es una persona que promueve un fanatismo nacionalista con remedos de los fascistas nazis.

En un blog de internet denominado Nacional Progresismo, que creó para promocionar un libro de su supuesta autoría, se pueden apreciar claramente símbolos parecidos a los utilizados por la Alemania Nazi y textos que hablan de “supremacía racial”, de derrocar al régimen democrático y pluralista en México y de transitar a lo que llama el “Nacionalismo de Estado”, postulados que distan mucho de la ideología de izquierda plasmada en los documentos básicos del PT.

Muestra de ello es el que llama “Manifiesto del Nacional Progresismo”, que hasta en el nombre se quiere asemejar al Nacionalsocialismo creado por Adolfo Hitler, pseudoideología de la cual ha realizado un libro denominado “Más allá de las Izquierdas y las Derechas”, que según el mismo blog puede ser adquirido en las librerías de Chetumal.

“Nuestro gran libro, porque es de todo aquel que busca la identidad de la Nación y de todo aquel que quiere forjar un verdadero futuro nacional, pero crearlo en nuestro inmediato presente, es para, conquistar nuestra realidad e ir construyendo el Régimen de gobierno que nos lleve a la supremacía racial y tener una verdadera identidad de Nación” dice textualmente el blog.

“Todo aquel que quiera conocer como ser un verdadero Nacionalista – patriótico debe voluntariamente entregarse a la filosofía y Dogma de este gran manifiesto que he escrito para despertar corazones y levantar el espíritu combativo de la población Nacional. Sé que podemos atraer adeptos a esta Doctrina con este gran libro que he escrito por mis orígenes Patrióticos y el amor a mi nación. Yo, todos los días salgo a las calles hablar con mi pueblo y a decirles que sí se puede transitar hacia otro Régimen por medio de un cambio de actitud, de moral y de un compromiso serio hacia nuestra Nación. Por ello, le aviso a todo hombre y mujer que quiera encontrar un instrumento para empezar a realizar una actividad política a favor de nuestro pueblo, compre, adquiera el manifiesto del Nacional-Progresismo”.

Otras de las publicaciones de Alfaro Calvo en este sitio son relacionadas al “espíritu nacionalista”, donde señala que “México debe de encontrar de nuevo el camino de los grandes Estados que tienen dentro de su destino, ser grande y poderoso ante otras Naciones, sepultar a la República y transitar hacia otro régimen, ese debe de ser la prioridad de los Nacionalistas de este país envejecido por la cultura pluralista y democrática que interviene y posterga el nacimiento de otra conciencia en el espíritu colectivo de nuestra Nación, que salga de su atraso e ignorancia”.

Estos textos muestran el apego del militante del PT a ideas fascistas, como las de origen nazi, a pesar de formar parte de un partido de izquierda que supuestamente abraza las causas populares, pero a pesar de eso es colaborador cercano de los dirigentes estatales Hernán Villatoro Barrios y Mauricio Morales Beiza.

Sin embargo, Alfaro Calvo no ha tenido notoriedad por sus ideas fascistas, sino porque su nombre salió a relucir en el contexto del asesinato del regidor de Othón P. Blanco Marco Antonio May Molina, ya que en diversas ocasiones se había sobresaltado en contra del ahora occiso y lo amenazó de muerte.

Posteriormente, cuando por estos antecedentes la Policía Judicial del Estado lo buscaba para entrevistarlo en torno a sus conflictos con el asesinado, Alfaro Calvo desapareció, diciéndose que fue “levantado”, y casi dos días después apareció en sospechosas circunstancias, y de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado se encuentra golpeado y con huellas de tortura.

No obstante, su negativa a declarar del asesinato de May Molina y a aportar mayores datos para esclarecer el supuesto “levantón” que sufrió hasta que no se encuentre a su lado el diputado y dirigente del PT Hernán Villatorio Barrios, han causado sospechas.

PAGINA PERSONAL DE GERARDO ALFARO

Fuente: Por Esto! Quintana Roo