Logran acuerdo de pago ex trabajadores de Carrillo Puerto

Felipe Carrillo Puerto, 7 septiembre

Alejandro Chan (Diario de QRoo)

Luego de una reunión con una duración cercana a las tres horas, la secrearia del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, logró concretar un acuerdo para el inicio de pago a los ex trabajadores del Ayuntamiento, quienes desde la tarde de ayer iniciaron una manifestación para exigir al Ayuntamiento la indemnización que les corresponde. Será el martes próximo cuando se firme el acuerdo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Tras más de 24 horas de que un grupo de ex empleados municipales permanecieran en la Sala de Cabildos, se llevó a cabo una reunión encabezada por la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la que participaron los ex trabajadores, así como el secretario general del Ayuntamiento, Edwin Medina Pacheco; el jurídico del Ayuntamiento, Felipe Garza Sánchez, y regidores.



Durante el encuentro, tanto los representantes del Ayuntamiento como los ex empleados presentaron sus propuestas para destrabar el problema mediante acuerdos para el inicio del pago. El diálogo fue mediado por Portillo Navarro y por algunos momentos estuvo cerca de salirse de control, aunque la funcionaria pudo calmar los ánimos mediante la negociación.



Tras varios intentos fallidos, se logró concretar un acuerdo en el que el Ayuntamiento se compromete a la venta del predio del ex ISSSTE con el que se recaudaría la cantidad de siete millones de pesos y de los cuales cuatro millones serían destinados a la primera aportación para el pago de los ex empleados, además que también se comprometen a depositar 300 mil pesos mensualmente para dar continuidad al pago de los 17.5 millones del laudo a favor de los demandantes.



Los ex trabajadores aceptaron que la primera aportación de los cuatro millones será presentada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el próximo 16 de octubre, por lo que exigieron que se elabore la firma de un convenio de pago el próximo martes.



Al concretar este acuerdo, la secretaria del Trabajo y Previsión Social reconoció la voluntad de ambas partes para llegar al común acuerdo.



Cabe mencionar que con este acuerdo se desechan las amenazas de un posible bloqueo para impedir la celebración del Grito de Independencia, toda vez que ayer los inconformes amagaron con diversas estrategias en caso de no ser atendidos y no llegar a un acuerdo de pago.