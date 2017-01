Marcos transcribe sus recuerdos

Chetumal, 26 enero

Conversaciones junto al mar es un libro de memorias escrito por Marcos Ramírez Canul, donde, usando estructuras del periodismo y el relato autobiográfico, el autor testimonia desde la subjetividad páginas de su propia vida y pasajes históricos relacionados con la música, los componentes sociales de Quintana Roo y los entramados políticos.

Este primer tomo tiene un estilo fundamentalmente dialógico y en función de ello Marcos emplea elementos de la entrevista de semblanza para conversar con su amigo Jesús Martínez Ross, quien en sus respuestas revela parte de su historia personal e informa y opina sobre los gérmenes, la evolución y el estado de la praxis política en la entidad quintanarroense.

En la medida en que el libro avanza, se va borrando la idea de entrevista como género periodístico y predominan largas conversaciones que, la mayoría de las veces, tienen el fondo marino de la bahía chetumaleña en los márgenes de Calderitas. Visto así, el título es coherente con el contenido y la forma con que Marcos Ramírez transcribe sus recuerdos.

Hay mucha información sobre el niño y el joven que fue Jesús Martínez Ross, de su etapa formativa en la ciudad de México, de su experiencia como primer gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de sus pasiones y sueños, de las leyendas familiares, de cómo sus ojos rescatan el paisaje de antaño, de lo piensa don Jesús acerca del futuro.

De modo que lector puede asomarse a través de estas líneas en los submundos interiores de dos amigos que dialogan no sólo de sus anécdotas individuales y gregarias, sino también de interpretaciones de la historia local con marcado peso en la política y el servicio público, de los valores familiares, del sistema educativo y sus consecuencias, del arte popular…

Si bien en los segmentos dialógicos Marcos se aproxima a la entrevista, en los monológicos roza determinadas particularidades de la crónica y el relato testimonial, pero sin pretensiones estéticas como en otros libros de memorias, por ejemplo, Las cenizas de Ángela, del irlandés Frank McCourt; y Vivir para contarla, del colombiano Gabriel García Márquez.

Estos autores se vuelcan estilísticamente sobre sus libros hasta que alcanzan la condición de ese subgénero que denominan memoria novelada y por lo tanto entran en la literatura artística, pero el compositor de la música del “Himno a Quintana Roo” sólo pretende compartir su nostalgia de forma escrita mediante un lenguaje transparente con los lectores.

Así, desde expresiones coloquiales que rehúyen de la metáfora, matizadas con regionalismos que le dan color local a sus mensajes, el también promotor de cultura y docente de larga trayectoria se comunica en estas páginas cuya sencillez lexical permite que sean entendidas por públicos de todos los niveles educativos y de cualquier generación en Hispanoamérica.

Quizá debido su quehacer pedagógico, el compositor de temas musicales como “El tiempo aquel” y “Yo te espero, María” es muy reiterativo en las informaciones que en su obra vierte como si se dirigiera a un alumnado perezoso con el fin de que asimile el pasado histórico de este pedazo de mundo multiétnico y pluricultural que aún no cristaliza su perfil identitario.

En estas secciones, Ramírez Canul usa un tono didáctico y se apoya estructuralmente en el género del artículo, y, aunque haya mucha claridad en sus planteamientos, se requiere de una lectura atenta, pues se satura la carga informativa con numerosas oraciones subordinadas, que escapan a la idea central, como un río que en su curso esparce muchos afluentes.

Entre otros asuntos de interés personal que podrían hallar eco en los hipotéticos receptores de esta lectura se encuentran la creación legal y política de la entidad federativa quintanarroense, el proceso creativo del “Himno a Quintana Roo”, las incursiones de Marcos como investigador y musicólogo en la isla de Cuba, el trato del autor con personajes políticos…

Figuran también reminiscencias de la ciudad de México donde Ramírez Canul fungió como promotor en la industria de la edición musical y tuvo relaciones profesionales con figuras renombradas de la música, recuentos de la microhistoria que remiten al mestizaje y las costumbres con que creció Chetumal, amores y desamores de Marcos, la infancia, la familia…

Hay más narraciones en estas hojas y, aunque el propósito sea salvar del olvido esas parcelas de un tiempo que se fue más que hacer literatura, en algunos episodios (más por lo que narra que por cómo se narra) se llega a tensiones dramáticas propias del cuento como los relacionados con el ciclón Janet y con la lamentablemente muerte de un hermano de Marcos.

En otros momentos afloran humor, añoranza, sublimaciones de la realidad y mucha crítica que recae en las mezquindades de algunos políticos, en el deterioro de la educación, en las manifestaciones seudoartísticas, en la xenofobia, en las traiciones, en injusticias de diversa índole, en la intolerancia, en el autoritarismo, en la demagogia y demás epidemias.

Al hacer este recuento con óptica sensible, Ramírez Canul traduce su visión de los hechos dados que marcaron su existencia y los publica, sabiendo que no es dueño de la verdad absoluta, a manera de desahogo y con la esperanza de que esos capítulos (ricos en emociones y datos históricos) no se diluyan como algunos discursos que nadie vuelve a recordar.