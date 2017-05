Marioneta en la Auditoría Superior del Estado

Chetumal, 30 Mayo

(Por Esto Q Roo)

Manuel Palacios Herrera, actual encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado, es cómplice junto con el anterior auditor, Emiliano Novelo Rivera, de las irregularidades financieras que fueron los elementos para perseguir a Hugo Bonilla Iglesias hasta lograr su renuncia al cargo de auditor suplente.

En otras palabras, hoy se persiguen irregularidades que fueron solapadas desde la Auditoría Superior del Estado, pero de manera incongruente no se pretende responsabilizar a los auditores, sólo a los exfuncionarios que políticamente les interese linchar mediáticamente.

Los 48 millones de pesos que supuestamente observó la Aseqroo a la administración de Paul Carrillo en 2014 fueron solventados, como se puede observar en el informe firmado por el extitular de la auditoría, Emiliano Novelo Rivera.

Lo más interesante del caso es que el auditor financiero que realizó las observaciones y luego dio como buena la justificación del Ayuntamiento de Benito Juárez sobre este recurso, fue precisamente Manuel Palacios Herrera, hoy encargado de despacho de la Aseqroo.

Sin embargo, dos años después esa información que fue desestimada por Emiliano Novelo se convirtió en el argumento del “gobierno del cambio” para que el exdirector de Ingresos de Benito Juárez, Hugo Bonilla Iglesias, fuera denunciado penalmente por el delito de desempeño irregular de la función pública, que fue asentado en el expediente número 2804/2017.

Esta medida, sumada a la solicitud de la XV Legislatura de la revisión de las cuentas públicas de los últimos tres años, tenía fijado precisamente el objetivo de presionar al máximo la renuncia de Bonilla Iglesias, que se presentó este día.

Por otra parte, cabe mencionar que con la idea de ser el nuevo auditor superior, o por lo menos de mantenerse como auditor en materia financiera, Manuel Palacios Herrera no pone resistencia a seguir lo que le dicte el Congreso del Estado y la Oficina del Gobernador, a cargo de Miguel Ramón Martín Azueta, para que la información de las auditorías se convierta en instrumento de venganza o medio para lograr los objetivos políticos de la administración de Carlos Joaquín González.

Además, Palacios Herrera tiene mucha relación y compromisos con el gobierno como para no acatar lo que le manden. Lo anterior porque es hermano de Gildardo Palacios, exdiputado y uno de los que fueron operadores políticos de la campaña de Carlos Joaquín González en la ribera del río Hondo. Además, tiene como pareja a Karla Cetz Estrella, titular de la contraloría interna del Tribunal Electoral de Quintana Roo, lo que lo compromete a seguir los intereses del “gobierno del cambio”.

Este asunto de Hugo Bonilla Iglesias muestra la incongruencia en el discurso de los diputados locales, principalmente Emiliano Ramos, quien dijo que la revisión de los ingresos del municipio de Benito Juárez de 2014, 2015 y 2016, serían en el porcentaje que no auditó la Aseqroo; en el caso de los 48 millones de pesos por los que señalan al ex director de ingresos, ya habían sido observados.

Por otra parte, el perredista Ramos Hernández considera que las irregularidades detectadas ahora, que no fueron sancionadas por Emiliano Novelo ni Manuel Palacios, deben ser responsabilidad de la entontes Comisión de Hacienda del Congreso y no de la Auditoría, mostrando que no le alcanzan los argumentos para defender al actual encargado de despacho de la Aseqroo.

De tal manera, el gobierno de Carlos Joaquín, que ha centrado su discurso durante 8 meses en la cacería de exfuncionarios y de romper un “paquete de impunidad”, ya empieza a construir su propia impunidad de manera descarada ante la torpeza en los procedimientos por parte de los políticos del “cambio”, que obligan a sus operadores a llevar la amenaza y la presión al máximo nivel para lograr los objetivos de dominar las instituciones y organismos de Quintana Roo.