Marisol Alamilla, reprobada como titular de Educación

Chetumal, 3 de agosto

(Por Esto QRoo)

A poco más de 10 meses de gestión de Marisol Alamilla Betancourt al frente de la Secretaría de Educación y Cultura (actualmente Secretaría de Educación de Quintana Roo, SEQ) solamente destaca el distanciamiento con la base magisterial, la cerrazón de la autoridad por atender temas quedaron pendientes con la anterior administración y un serio rezago en cuanto a la cobertura educativa y apertura de plazas para el curso 2017-2018.



La funcionaria del “cambio” ha destacado también por sus comentarios discriminatorios hacia los niños con discapacidades y los maestros de educación especial, a quienes les negó la oportunidad de participar por una de las 38 plazas para educación básica que puso en concurso la SEyC para el próximo curso escolar.



Y es que a pesar de todos los tropezones que ha venido dando Marisol Alamilla, la funcionaria se atrevió a considerar que ella y su equipo de trabajo se merecen un diez por el esfuerzo que han realizado en estos diez meses de gobierno.



Sin embargo, líderes sindicales han señalado las múltiples desatenciones y las actitudes déspotas de la funcionaria, quien incluso se ha dado el lujo de dejar plantados a decenas de docentes para atender temas de importancia.



Cabe recordar el representante del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) en Quintana Roo, Alejandro Castillo Aguilar, apuntó la inoperancia de la secretaria de Educación, Marisol Alamilla Betancourt, por no querer darle prioridad al pago de los adeudos que la dependencia mantiene con el SAR y Fovissste que se venían arrastrando desde otra administración.



Actualmente, la cantidad podría alcanzar los mil 300 millones de pesos, lo que representaría el doble de los 650 millones encontrados desde el inicio de la actual administración.



Además, Castillo Aguilar ha insistido en que la actual gestión de la secretaria de Educación destaca por un total desconocimiento y un menosprecio hacia la clase magisterial.



Y es que además, se le suma la apatía de la SEyC para tender el caso de los 29 docentes que fueron cesados el pasado 29 en marzo del 2016, quienes actualmente se mantienen en la lucha, ahora frente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo.



En este último caso, la Secretaría de Educación ha agotado esfuerzos para desplazar a los maestros de forma definitiva a pesar de que el proceso de su caso continúa.



Cabe recordar que durante una reunión sostenida en las instalaciones de la SEQ el pasado 7 de julio, la autoridad educativa intentó rifar de manera definitiva las plazas que dejaron vacantes los 29 maestros; sin embargo, los representantes de los sindicatos votaron para que el sorteo de los lugares se realice de manera provisional en lo que se resuelve la situación laboral de los 29 docentes.



En ese sentido, los profesores agraviados apuntaron que la actual administración de Joaquín González no está velando por los principios de legalidad y transparencia que tanto pregonó durante su campaña, pues después de meses no hay avances en su caso y bien pareciera que la SEyC (actualmente SEQ) está agotando las posibilidades para que ellos no regresen a dar clases.



No obstante, es importante mencionar los comentarios donde la titular de la Secretaría de Educación discriminó abiertamente a las personas con discapacidad en una reunión que sostuvo con alumnos de la Normal de Bacalar.



“Lo que menos queremos nosotros en el estado es tener niños en estas condiciones y el sector salud se encarga de eso y cada día vamos a tener menos. Y cada día vamos tratar de trabajar para que se requieran menos maestros, porque lo que más queremos es que no existan”.



Además del rechazo a las lamentables e insensibles declaraciones emitidas hacia los niños con discapacidad, la SEyC contempló para el ciclo escolar 2017-2018 solamente 38 plazas docentes para educación básica en la entidad, sin considerar ni una sola para educación especial.



Marisol Alamilla dejó sin oportunidad laboral a cientos de egresados especializados en educación especial, porque como dijera, la Secretaría de Salud (Sesa) disminuirá el índice de nacimientos de niños con capacidades diferentes en el estado, a pesar de que éste es un problema que va más allá una simple diligencia.



La SEyC solamente puso a concurso 38 plazas docentes, lo que corresponde a poco menos del 25 por ciento de las plazas docentes ofertadas durante el ciclo escolar 2016-2017 donde se pusieron a concurso 157 plazas.



Sin embargo, de las 38 plazas para el próximo ciclo escolar no se contempló ni una sola para darle oportunidad a los egresados de educación especial, pues las SEyC no les permitió realizar el registro para concursar por las vacantes porque según no reúnen el perfil.



No obstante, existe un rezago de al menos 5 mil estudiantes de educación media superior, principalmente en el norte del estado, los cuales se estarían quedando sin escuela para el próximo curso y que no fueron atendidos por la SEQ a pesar de que podría tratarse de un tema de presupuesto.



Y es que el titular del Instituto de infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (Ifeqroo), Abraham Rodríguez Herrera, reconoció el déficit en educación media debido a que solamente para este año se destinaron 7 millones, cuando en educación básica se destinaron cerca de 180 millones; mientras que en educación superior el recursos estuvo por arriba de los 80 millones de pesos para este 2017.