Marisol se lava las manos de la licitación de uniformes escolares

Chetumal, 28 de agosto

Anwar Moguel (PolíticaQR)

Después de que la semana pasada el diputado local y dirigente de bancada del Partido Verde en el Congreso del Estado, José de la Peña Ruiz de Chávez, informó que solicitarán la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Educación (SEQ) y la Oficialía Mayor (OM) por el polémico tema de los uniformes escolares, este lunes la titular de la SEQ, Marisol Alamilla Betancourt, aseguró que quien tendrá que responder al llamado de los legisladores es Manuel Alamilla Ceballos, pues es quien hizo la compra.

Entrevistada al término de la entrega simbólica de uniformes en una escuela primaria de la capital del estado donde acompañó al gobernador Carlos Joaquín, Alamilla Betancourt se desmarcó de la contratación de una empresa del estado de Puebla para la elaboración de más de 200 mil paquetes de uniformes escolares para alumnos de nivel básico en todo el estado.

“Respeto la solicitud del diputado, no considero necesario, de hecho no me compete, es un tema de Oficialía Mayor, ellos son los que licitan, pero la aclaración que deseen hacer pues es nuestra obligación como servidores públicos así que con mucho gusto”, respondió.

La funcionaria criticó la postura asumida por el diputado Verde de solicitar esta comparecencia para aclarar las dudas de esa licitación, que hizo mucho ruido en el sur del estado. “No se cual sea la mentalidad del diputado, no es la forma en que se está trabajando, pero insisto las compras las hace la Oficialía Mayor, no la Secretaría de Educación”, concluyó.