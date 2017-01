Más deserciones en el PRI: renuncia Ovando y se lleva su “Red”

Chetumal, 30 de enero

Juan Juárez Mauss

“No hay nada contra el PRI, yo no le debo nada pero tampoco me debe nada”, así fue como sintetizó el ex presidente del PRI en Quintana Roo, Eduardo Ovando Martínez, su renuncia a la militancia por 46 años en este instituto político.

Señaló que desde 1995 fortaleció un nutrido equipo de seguidores en apoyo decidido al Revolucionario Institucional y sus candidatos a través de la conocida “Red de Amigos de Ovando”, pero lamentó que a pesar de contar con el apoyo de mucha gente jamás tuvo el apoyo de quien en realidad lo necesitaba.

“Yo luché mis espacios y jamás fui beneficiario de una candidatura plurinominal, jamás fui un candidato de línea, yo fui porque era fuerza y terquedad de trabajo, insistencia y nunca a la primera oportunidad logré una posición”, aseguró.

Eduardo Ovando comentó que cada miembro de la “Red de Amigos de Ovando” decidirá el renunciar o permanecer en las filas del PRI, aunque adelantó que los líderes de su estructura han tomado su mismo camino, por lo que en los siguientes días presentarán también la solicitud de renuncia ante dicho partido. “Son 300 líderes y el 90 por ciento me han manifestado que entregarán su renuncia”.

Cabe señalar que aun el documento de solicitud de renuncia deberá ser turnado a proceso por la Comisión de Justicia Interna, para en un plazo de 72 horas ser llamado por dicho órgano a ratificar su decisión, para en su caso posteriormente notificar a las instancias electorales a fin de ser dado de baja del padrón de ese instituto político.

Entre los puestos que tuvo Eduardo Ovando gracias a su militancia priista esta haber sido Diputado Federal, Presidente Municipal en Othón P. Blanco, Senador de la República y y dirigente estatal, entre otros cargos de importancia.

Se menciona que el ahora expriista ya tiene un sitio apartado dentro del partido Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) y solo serán horas para que sus dirigentes lo anuncien.