“Me devolvieron la vida”, dice paciente que recibió prótesis de rodilla en el ISSSTE

Chetumal, 16 de noviembre

REDACCIÓN

“Acciones como ésta nos hacen sentir a los derechohabientes del ISSSTE muy orgullosos de esta institución, porque en mi caso me consta el gran esfuerzo que se hizo para poder hacer esta cirugía por primera vez en la clínica de Chetumal”, externó el Sr. Artemio Herrera Andrade, de 76 años de edad, quien el pasado domingo 5 del mes en curso, fue sometido en la Clínica Hospital del ISSSTE de esta ciudad a una cirugía denominada “artroplastía total de rodilla”, la cual le permitió volver a caminar.

Se trata de la segunda operación de ese tipo efectuada en la Clínica Hospital de Chetumal. Días antes, el 3 de noviembre, la derechohabiente Alicia Rodríguez Urrea fue la primera paciente en recibir esa cirugía en la Clínica Hospital de Chetumal, luego de diversas gestiones que permitieron efectuar esas complejas cirugías en esta ciudad capital, pues antes los derechohabientes tenían que ser canalizados al Hospital Regional del Instituto, en Mérida, Yucatán.

“Gracias a Dios, gracias al Doctor y a todo el personal, sobre todo a la Delegada Cora Amalia (Castilla Madrid) y a la Directora Marina (González Zihel) se pudo hacer esta operación. Yo sé que batallaron mucho para traer un doctor especialista aquí a Chetumal, para poder hacer esta clase de operación aquí en la Clínica, ya que antes los pacientes tenían que ir a Mérida, Yucatán, para poder ser operados”, explicó el Sr. Herrera Andrade, tras ser operado exitosamente.

Detalla que “yo tenía como dos años batallando con mi rodilla. Era ya insoportable el dolor, pero tuve la fortuna de ser uno de los primeros en ser operados aquí. Primero pasó una señora y después yo, y pues todo ha resultado muy bien, cuando antes de la operación ya no podía ni caminar. Llegó un momento en el que ya ni siquiera podía mantenerme en pie para lavarme los dientes. No exagero: Siento que me devolvieron la vida”.

Conviene recordar que esta cirugía, también conocida como reconstrucción articular de rodilla o prótesis de rodilla, es realizada a las y los pacientes que han sufrido un desgaste de los cartílagos y huesos de sus rodillas, por lo que hay que eliminar las partes enfermas e implantar una prótesis metálica que de inmediato les devuelve la movilidad y la posibilidad de caminar normalmente, sin ningún dolor.

El médico cirujano Irvin Josué Bacelis Gutiérrez, con altas especialidades en reconstrucción de caderas y rodillas, es el reconocido galeno que ha practicado en esta Clínica Hospital esas artroplastías totales de rodilla, para de esa forma devolverles la calidad de vida que habían perdido las y los pacientes, porque prácticamente ya no podían caminar y sufrían muy severos dolores.

Ahora han recuperado la normalidad con esta cirugía “considerada por medios especializados como la cirugía más importante de las últimas décadas, porque les devuelve la calidad de vida a muchas personas que habían perdido la facultad de caminar y que además sufrían muy serios dolores”, explica el propio Médico Cirujano.

Visiblemente motivado y satisfecho, el Sr. Herrera Andrade expone por su parte que “después de la operación voy a tomar mis sesiones de terapia. ¿Qué puedo decir? Estoy muy contento por ser uno de los primeros pacientes en ser operado aquí mismo en la Clínica, y eso me da mucha confianza en el ISSSTE. Estoy muy agradecido con todo el personal, con la Delegada y con el Doctor Bacelis. Esperamos que sigan operando a muchos pacientes más que necesitan esta cirugía”, finalizó el derechohabiente.