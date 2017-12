Mujer da a luz en una mototaxi en José María Morelos

José María Morelos, 6 diciembre

Tony Blanco (Facebook)

Por la aparente falta de atención por parte del personal del centro de salud de José María Morelos, un bebé nació en una mototaxi cuando la familia regresaba al hospital luego de que les habían dicho volver a las 9.30 de la noche.

Este lamentable hecho por parte de la institución de salud, sucedió en José María Morelos la noche de este 5 de Diciembre, cuando la señora Norma Marlene Collí Caamal oriunda de la comunidad de la Reforma, llevó a su hija al hospital ya que era el momento de que nazca su segundo nieto.

La humilde mujer- como su mayoría en la región- tuvo que pagar un flete de 250 pesos desde la Reforma ya que ahí no hay atención médica, llegó con su hija Claudia del Rosario Alcocer Collí “madre del bebé) de 23 años de edad y su yerno Felipe Vera Tamayo.

La mujer relató que llegaron poco antes de las 7 de la noche al hospital, su hija ya tenía fuertes dolores y la valoraron, sin embargo les dijeron que se vayan a su casa y Que regresaran luego de las 9.30 de la noche, ya que aún no era el momento del parto.

“Venimos de Nueva Reforma porque ya iba a nacer mi nieto, entró mi hija al hospital y la atendieron, sale la enfermera y nos dice que la falta para que de a luz y nos citó a las 9.30 para que regresemos,” señaló

La señora Norma Collí regresó a la casa de un familiar por la colonia Tuk, con su yerno y su hija, pero apenas minutos de haber ingresado, la joven Claudia no aguantó los dolores y decía que el bebé ya venía en camino, la madre asustada le dijo que llamara una mototaxi.-

El joven padre Felipe Vera llamó al taxi número 09 de la CTM a cargo del Alejandro Enrique Tuyub Poot, asustados todos subieron al joven al vehículo y arrancó, pero a pocos metros ya no aguantó y gritó que el bebé ya venía, la madre se dio cuenta que se rompió la fuente y al revisar notó que ya la cabeza del bebé estaba saliendo.-

Tanto el yerno como la madre y el taxista, tuvieron que hacerla de doctores y enfermeros, pues se armaron de valor al ver a la joven desesperada y lograron recibir al bebé y fue una niña sana y salva.

“Me dice mi hija ya sobre la moto, má el bebé ya nació, ya está apareciendo y lo agarro en su parte y veo que el bebé ya apareció su cabeza, la mitad de su cuerpecito ya apreció y ella lo jalaba, y yo como no sabía que voy hacer no se nada de eso, le dije puja y yo te agarro al bebé, y Salió, le dije al taxista no vayas muy duro no se vaya a caer, casi lo tiro en la carretera,” señaló

Estos hechos ocurrieron entre las 7 y 8 de la noche sobre la calle Nohbec en la colonia San Antonio Tuk, ante la mirada atónita de varios testigos, que no daban crédito a este hecho.

La mujer dijo estar indignada con la atención que le dieron en el hospital y pidió a las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto, ya que por esta presunta negligencia el bebé y la mamá pusieron en peligro sus vidas.

En la mototaxi que número 09 de la CTM aún se podía ver la sangre fresca y el líquido de la joven madre, quien seguramente estará feliz con su hija, pero indignada con el trato que recibieron en el centro de salud.