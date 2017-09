Niega director de CAPA millonario robo

Chetumal, 25 septiembre

Adrián González (Diario de QRoo)

Niega rotundamente el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, Gerardo Mora Vallejo, la versión de que fue hurtado un millón 300 mil pesos de su camioneta, mientras estaba en un partido deportivo; sin embargo, existen pruebas de que horas antes pidió ayuda a través de líneas oficiales para recuperar el cuantioso botín.



En entrevista brindada a varios medios de comunicación, el funcionario aceptó haber acudido al estadio “10 de Abril” y que dejó una camioneta de la dependencia estacionada junto a la acera peatonal, cuya ventanilla fue hecha pedazos por ladrones quienes, según él, huyeron con dos maletines que contenían libros y una computadora portátil.



“Fui al estadio 10 de Abril para participar en una actividad deportiva y le dieron un cristalazo a la camioneta de la CAPA. Se llevaron dos mochilas, una con libros y otra con una computadora, por lo que le hablamos a Seguridad Pública para ver si localizaban a los que lo hicieron, y lo demás pues no sé de dónde sacan esa información”.



De igual manera Gerardo Mora dijo que no le fue sustraído dinero del vehículo, e incluso puntualizó que jamás ha traído consigo las cantidades elevadas de dinero, además de que puntualizó que no cuenta con escoltas, solamente le asiste es el señor Elí Magaña, su secretario particular, mismo que también le apoya como chofer en algunas ocasiones.



“A mi secretario lo detuvieron el día sábado alrededor del mediodía; pero no por estar involucrado en algún incidente automovilístico –como de igual forma se rumora- sino por una simple revisión rutinaria de los diferentes filtros policiales que se instalan en puntos de la capital del Estado”, puntualizó.



Sin embargo, este servidor público no pudo explicar la razón por la cual no fue interpuesta una denuncia por el cristalazo del cual fue víctima y el motivo por el que en un principio, al percatarse del robo, denunció de voz propia, a través de líneas telefónicas oficiales que había sido despojado de un millón 300 mil pesos.