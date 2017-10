Ordena despidos injustificados

Chetumal, 13 Oct

(Por Esto Q Roo).

Los empleados de los diversos organismos descentralizados del gobierno del estado siguen siendo objeto de actos de despotismo y hostigamiento de sus jefes, quienes a toda costa buscan despedirlos o forzar sus renuncias cuando no tienen afinidad política con ellos, para dar esos puestos a sus allegados.

Tal es el último caso denunciado por trabajadores del Colegio de Bachilleres, que filtraron una supuesta conversación de Whatsapp en la que la directora general, Ana Vásquez Jiménez, exige a su departamento de recursos humanos el despido de varios empleados con antigüedad, pues tiene esos espacios “comprometidos”.

En la conversación de Whatsapp difundida, se tiene un supuesto diálogo sostenido por Ana Vásquez con un empleado de recursos humanos, a quien le pide deshacerse de un grupo de trabajadores de confianza.

En los mensajes se nota el carácter despótico de la directora general del Cobaqroo, que se ha puesto como objetivo inmediato el correr a esos empleados y para eso hasta es capaz de que se inventen faltas para correrlos, e inclusive menciona tener el respaldo de Manuel Alamilla Ceballos, oficial mayor de Gobierno del estado.

Ana Vásquez: “Sé que me están tirando fuerte pero no me van a vencer, se van porque se van. Búscales hasta debajo de las piedras y si no hay argumentos invéntaselos, esos espacios los tengo comprometidos y me urge ocuparlos”.

Empleado: “Oki, oki trabajo en ello. Necesito armarlo bien porque son muchos años de antigüedad, pero trabajo en ello. Maestra me preocupa que algunos de ellos tienen ciertos afectos políticos, y si no lo hacemos bien pudiera tener algún tipo de complicación y quiero evitar que pase por eso.

Ana Vásquez: “Por esa parte no te preocupes, tengo el respaldo de Manuel Alamilla para hacerlo, mañana salgo de gira”.

Según los trabajadores que filtraron esta supuesta conversación, la directora del Cobaqroo utiliza modificaciones de horarios y la imposición de horas extras de labores para hostigar a los empleados a los que quiere correr.