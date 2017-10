Otra matanza de perros y gatos

Isla Mujeres, 30 Oct

(Por Esto Q Roo).

Se registro este fin de semana, nuevo caso masivo de envenenamiento de perros y gatos, informó el veterinario Delfino Guevara Collazo, director del hospital de animales, al reclamarle a la Dirección de Ecología pronta actuación para esclarecer los hechos.

En calidad de voluntarios para enfrentar este fenómeno, el profesional indicó que para el sábado tuvo conocimiento de 10 animales muertos por envenenamiento en la zona popular de la isla y a esto se suman 12 perros y gatos que murieron por el mismo concepto en junio pasado. Lamentó en todo esto que mientras la sociedad protectora de animales están actuando para indagar el tema y facilitarle el trabajo a esta dependencia, desde el caso de junio, no le haya prestado ninguna atención, por lo que el plan de acción dado a conocer en septiembre pasado, “solo se dio eso por propaganda política” de la autoridad municipal, no están aplicando el reglamento correspondiente, respondió otro voluntario indignado.

Visiblemente indignado, Delfino Guevara que lleva dos décadas promoviendo la responsabilidad ciudadana y de la autoridad, le exigió al director y subdirector de Ecología a que hagan su trabajo de investigar para confirmar los 18 casos de envenenamiento con estos dos eventos masivos de matanza de mascotas.

En junio pasado, recordó, se envenenaron a 12 animales y el pasado sábado se ubicó a cuatro perros y seis gatos. A cada caso se le integró datos de propietarios, domicilios y demás elementos que servirán de base jurídica para actuar, pero los funcionarios simplemente no le prestan atención a los envíos de esas informaciones en los correos electrónicos, tal como se acordó colaborar con ellos desde el inicio de la administración municipal.

Este mismo reportero fue mordido por un perro en la colonia Salina Chica hace algunos meses, se le notificó de inmediato a Ecología, acudieron al propietario, se levantaron versiones de las dos partes, pero ahora se ignora en qué concluyó.

Nulo interés de Ecología

Carlos Barranco, director de Ecología, ha guardado total silencio y el subdirector, José González, muy poco puede hacer porque parece que los reglamentos y leyes desean aplicar y no conforme a los tiempos electorales, según datos recabados.

A pesar de toda esta postura oficial, el personal del hospital para animales que encabeza Guevara, continuará con su responsabilidad para atender a animales maltratados, atropellados y en abandono. Pero el trabajo de concientización que desarrolla con la sociedad, sigue avanzando, por eso pide la parte que le corresponde a la autoridad para que aplique el citado reglamento en contra de los recelosos dueños de mascotas y que se ajusten a la normatividad.

Delfino Guevara fue contundente en expresar su enojo por este nuevo hecho acontecido en la colonia Salina Chica, enderezó igual su pesar por el desempeño de la asociación civil “Isla Animals”, por no pronunciarse “ni se ha interesando, cuando que ellos son una sociedad de defensa animal, no son clínica como nosotros (…) creo que no se pronuncian porque legalmente no lo están, bueno, no lo he comprobado, pero cada vez que yo voy ahí, busco sus papeles municipales y estatales y no tienen; que cabrones por no defender a los animales”