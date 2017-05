Paro de labores en el invernadero de Carrillo Puerto

Felipe Carrillo Puerto, 26 de mayo

(Por Esto QRoo)

Por la violación a sus derechos laborales, despido injustificado, e incluso ya no contarán con el servicio de transporte, cerca de 200 trabajadores del Invernadero Chada Farms, se encuentran en paro de labores, en demanda de que los encargados de la empresa privada resuelvan sus quejas, toda vez que en los últimos dos meses por lo menos 500 trabajadores fueron obligados a firmar “renuncias voluntarias” como una forma de deshacerse de los trabajadores.



Cerca de las 5 horas con 30 minutos, precisamente minutos antes del inicio de labores cotidianas en el invernadero Chada Farms, cerca de 200 trabajadores, decidieron realizar una plantón frente a las instalaciones de dicha empresa, y más tarde, ingresar el centro de trabajo para tratar de dialogar con algún representante de la empresa, por lo que al no ser atendidos decidieron regresar a la zona de acceso a la empresa, para iniciar un paro de labores.



Entre las quejas de los trabajadores, es precisamente el despido de por lo menos 500 trabajadores en menos de dos meses, a quienes se les obligó a firmar sus “renuncias voluntarias”, y sin ser liquidados conforme a la Ley, pero además existe la advertencia de que a partir del día de mañana viernes (hoy) se les estará suspendiendo el servicio de transporte para quienes provienen de comunidades rurales, y con ello obligarlos a dejar el trabajo, porque ya no contará con un vehículo para desplazarse y llegar al trabajo.



Los inconformes también hicieron referencia que dentro de las instalaciones de la empresa Chada Farms han trascendido los rumores sobre el cierre de operaciones de esta empresa yucateca, ante ello el despido de los trabajadores, e incluso, aparentemente, se han registrado amenazas para que estos obreros firmen sus renuncias voluntarias con finiquitos irrisorios o contratos de 25 días para que fácilmente sean despedidos



Además los trabajadores en paro, mencionaron que en los últimos días se ha intensificado el despido en la empresa, e incluso algunos recibieron trato humillante al ser obligados a renunciar y al no ceder con la firma de algún documento, como los contratos o renuncias voluntarias, son forzados a abandonar el centro de trabajo, escoltados por agentes de seguridad de la empresa.



Algunas mujeres trabajadoras hicieron referencia que a pesar del sueldo de hambre que reciben cada fin de semana, tienen la necesidad de trabajar para llevar el sustento a sus hogares, ya que la situación económica de muchas familias de las comunidades rurales no alcanza, más aún cuando en esta empresa buscan la forma para descontar los sueldos. Ante esto dijeron también que el sindicato que los debe de respaldar, como es la CTC, con el pago de cuotas, no les ha dado ningún apoyo, con esto se permite las violaciones a los derechos laborales en que viene incurriendo la empresa yucateca.



Cabe mencionar que los cerca de 200 trabajadores iniciaron su paro de labores a las 06:00 horas del día de hoy, quienes se mantuvieron apostados en la zona ingreso del complejo de invernaderos, y se retiraron luego de las 15:00 horas con 30 minutos, con la promesa de que seguirán su manifestación el día de mañana hasta que sean escuchados por los responsables de la empresa, además pidieron la intervención de las autoridades para una solución al problema.