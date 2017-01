Pedro Flota, delegado especial del PRI en Chetumal

Chetumal, 16 enero

Redacción

El priista Pedro Flota Alcocer se incorpora al trabajo territorial del PRI como delegado especial en el municipio de Othón P. Blanco, cuya tarea será lograr la unificación de todos los grupos mediante la inclusión, el diálogo y el respeto a la militancia.

Informó el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Raymundo King de la Rosa, al nombrar al priista Pedro Flota Alcocer, quien se suma a los trabajos que viene realizando el dirigente del comité municipal en Othón P. Blanco, Jorge Aguilar.

En su designación, realizada en la sede estatal del Revolucionario Institucional, Pedro Flota Alcocer señaló que viene a sumar y a fortalecer al PRI, que será mediante el diálogo directo, la conciliación, la negociación política y sobre todo el respeto a la vida militante de cada priista como se podrá recomponer el camino.

“Muy contento de volver a casa a realizar talacha, con orgullo de ser priista 100 por ciento, a realizar tarea de respaldo sin ningún otro interés que sumar y coadyuvar a la unidad” señaló Pedro Flota Alcocer.

Regreso a casa como soldado a la trinchera, no voy por ninguna dirigencia ni candidatura, me sumo para apoyar al partido y no me rajo – soy priista siempre- ni me cambio, sino me uno a los trabajos territoriales en aras de la unidad, puntualizó el nuevo delegado especial del PRI en Othón P. Blanco.

Acompañado de la secretaria General del PRI, Alondra Herrera Pavón, el presidente Raymundo King señaló que Pedro Flota Alcocer es un priista de vasta experiencia, con múltiples éxitos en contiendas electorales, conciliador y experto en la negociación política, que vendrá a coadyuvar en el reposicionamiento del PRI en el municipio de Othón P. Blanco.

Ex secretario de gobierno, ex titular de Seguridad Pública, ex director en Capa e Infovir, así como amplia carrera partidista, Pedro Flota Alcocer, se suma a la nueva etapa de reconstrucción de la unidad del priismo. Ex dirigente del entonces Frente Juvenil Revolucionario en Quintana Roo, ex líder estudiantil de la Federación de Estudiantes de Quintana Roo y ex presidente de la sociedad de alumnos del CBTA 11 y el entonces ITA 16, forjaron su liderazgo siempre combativo, propositivo y conciliador.