Perciben mano negra en designación de magistrados

Chetumal, 13 diciembre

Gabriel E. Manzanilla (Por Esto QRoo)

Con la participación de personas afines al diputado panista Eduardo Martínez Arcila y al gobierno del estado, podría quedar en entredicho la transparencia e imparcialidad en el proceso de selección de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.



Lo anterior porque han salido a relucir los nombres de Ligia Minerva Mendoza Agurcia, notaria que ha apoyado con amparos al actual gobierno del estado; y el de Cinthya Yamilie Millán Estrella, quien se desempeña como secretaria particular del diputado panista Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado.



Ambas se inscribieron para el proceso de selección de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que este día fueron entrevistadas por la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso del Estado, aunque ya existen dudas entre otros aspirantes que señalan que su afinidad con la Gran Comisión y el Gobierno del Estado les ayudará a quedarse con el cargo.



De hecho, existen participantes que prefirieron omitir sus nombres, pero dijeron que en caso de nombrarse a Ligia Minerva Mendoza Agurcia y Cinthya Yamilie Millán Estrella, podría quedar en entredicho no sólo la transparencia e imparcialidad de este proceso, sino también la imparcialidad y autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa, pues el objetivo es colocar a ciudadanos que no tengan ninguna afinidad política ni relación con los 3 niveles de gobierno, ya que esto podría comprometer y obstaculizar los trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción.



Las entrevistas de este día fueron de 10 minutos por aspirante y se dividieron en dos bloques, en el primero estuvieron los profesionistas Miguel Ángel Kim Martínez, Alejandro de Jesús Mora Castillo, Martha Gabriela Rojo Castillo, Héctor Alpuche Pajón, José Roberto Agundis Yerena, Jorge Herrera Aguilar, Manuel Alfonso García García, Sandra Molina Bermúdez, Yara Faride Briceño Chablé, José Carlos Cortés Mugartegui, Elides Antonio Pech Molina, Juan Carlos Gálvez Mújica, Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, Marcos Gutiérrez Martínez, Claudia del Rosario Romero Angulo, Carlos Vega Martínez, Raymundo Avendaño Balam, Anahí Tadeo Manzanares, Javier Ciau Uitzil y Martha Guadalupe Cervera López.



En el segundo bloque participaron los profesionistas Fabián Villafañez Motolinía, Ana Teresita Rodríguez Hoy, Luis Gerardo Samaniego Santamaría, José Alberto Muñoz Escalante, José Antonio Nieto Bastida, Cinthya Yamilie Millán Estrella, Antonio Sánchez Urrutia, Ligia Minerva Mendoza Agurcia, Marcos Basilio Vázquez, Gabriela Lima Laurents, Liz Aimee Custodio Kumul, Víctor Armando Pérez Sandoval, Marcos Kennedy Mayo Baeza, Alfredo Cuéllar Labarthe y Carlos Marcelo Baquedano Gorocica.

Dichas personas forman parte de los 75 aspirantes que se inscribieron dentro del proceso para designar a los magistrados del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, en el cual participa Ligia Minerva Mendoza Agurcia, titular de la Notaría 26.

De hecho, en los listados del Poder Legislativo en referencia a los aspirantes, e incluso en sus comunicados, se había cambiado el nombre de la polémica notaria por el de Ligia Minerva Méndez Agurcia, en lo que aparentaba ser un error intencional para evitar los cuestionamientos en su contra.

Fue este día, luego de que se publicó en los diarios POR ESTO!, que se hizo la corrección del nombre por el de Ligia Minerva Mendoza Agurcia, notaria que ha apoyado con amparos al actual Gobierno del Estado y que ha sido fuertemente criticada por nombrar a su hija Melania Abundez Mendoza como notaria auxiliar y, ahora, aprovechando su cercanía con el gobierno del estado, pretende ser magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.



Mendoza Agurcia fue la principal promotora de los amparos en contra de las notarías que otorgó el exgobernador Roberto Borge al final de su administración, por lo que ahora busca “cobrarse” el favor para formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa, para que así su hija pueda mantener sus beneficios como notaria al mismo tiempo que ella es magistrada.



Ligia Mendoza Agurcia ha nombrado a su hija Melania Abundez Mendoza notaria auxiliar con la intención de heredarle la titularidad de la misma. La joven tiene poco tiempo ejerciendo como licenciada en Derecho, ya que mayormente ha sido funcionaria, y no precisamente en el ramo legal, por lo que evidentemente carece de la experiencia para recibir tal nombramiento, que fue otorgado desde el gobierno del estado durante el pasado mes de junio.



Se considera que estas acciones son sólo el precedente para nombrar a Melania Abundez Mendoza como notaria titular, previo a algunas reformas a la Ley del Notariado que estarían siendo presentadas ante el Congreso del Estado, para evitar precisamente que las notarías sean heredadas y en las que ha participado la propia Ligia Mendoza.



Por otro lado, Cinthya Yamilie Millán Estrella fungió como representante legal del PAN-PRD en las pasadas elecciones, además de que ocupó el puesto de representante propietaria del PAN ante el Ieqroo, lo que le valió para alcanzar la dirección de la Secretaría Técnica de la Gran Comisión del Congreso del Estado, con la ayuda del presidente de dicha comisión el diputado panista Eduardo Martínez Arcila.