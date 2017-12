Perla Tun llama “frustada” a regidora Gina Ruiz

Cozumel, 8 diciembre

(Por Esto Q Roo)

A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos (CDH), en el estado, emitió una medida cautelar a la presidente municipal de Cozumel, Perla Tun Pech, para que ésta evitara ofensas verbales contra los regidores, poco parece importarle la indicación, toda vez que en reciente Sesión Ordinaria de Cabildo, calificó de “frustrada” a la regidora Georgina Ruiz Chávez, quien le pedía dar atención a diversos sectores.



Tal situación fue derivada durante la conclusión de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Cozumel, donde se abordó el espacio de los temas generales dentro de la misma, cuando la regidora Ruiz Chávez exhortó a la munícipe para que con ejemplo, brinde la atención obligada a quien así se lo solicite, específicamente para el sector de la Canirac, debido a que la representante del sector había sido tratada inadecuadamente cuando se presentó al salón de cabildo.



En este sentido, Ruiz Chávez consideró que “reírse de un tema y causar chiste de un sector es una falta de respeto. No me parece que sea algo para reírse el hecho de que se haya tratado inadecuadamente a una representante de un sector importante para la comunidad”.



De manera inmediata, Tun Pech tomó el micrófono y respondió que todos los señalamientos efectuados por la regidora eran derivados de “no tengo que informarle de todas mis acciones, regidora, pero me queda claro que usted está frustrada de no llegar a la presidencia municipal, así es que vamos a cerrar porque ya fue agotado todo el tema”, refirió tajantemente.



Cabe hacer mención que en el transcurso de las más de cinco horas que duró la Sesión Ordinaria de Cabildo, la alcaldesa de la isla de Cozumel, hizo notar en repetidas ocasiones sus comentarios sarcásticos, sobre todo los dirigidos hacia el regidor Marco Antonio Loeza Méndez, a quien a modo de burla, dirigía comentarios hacia sus directores a quienes les pedía responder las “inquietudes inteligentes” del concejal, emitiendo posteriormente una sonrisa de complicidad con el síndico municipal, Fidencio Balam Puc y con la secretaria general, Dora Uribe Jiménez, quienes replican el mismo comportamiento de su presidente municipal haciendo caso omiso de los señalamientos y las recomendaciones que ha efectuado la Comisión de Derechos Humanos en el Estado.