Permítanme también gritar ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!

Francisco Rosado May

fjrmay@hotmail.com

Inicio ésta entrega con una solicitud al gremio de periodistas de Quintana Roo y México, para poder sumarme al grito que no se puede callar más: ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!, que resonó el 17 de mayo pasado en la reunión que encabezó el Presidente Peña Nieto con los gobernadores de los estados para discutir el tema del asesinato de periodistas.

No tengo el honor de ser periodista, pero ningún ciudadano que aprecia su trabajo debe quedar callado ante la ola de violencia que se cierne sobre ellos. El periodismo honesto, juega un papel relevante en cualquier democracia, ofrece información, opinión, espacio para debate de ideas, construye sociedad participativa. Cualquier país que se precie y aprecie la democracia debe, necesita, impulsar un periodismo de alto nivel, ….aunque afecte intereses de diferente tipo y diferentes fuentes.

No hay duda que las medidas que anunció el Presidente el 17 de mayo van en el camino correcto, pero tampoco hay duda que llegan con mucho retraso ….y dan la impresión de no estar completas. Las medidas anunciadas dan la impresión de ser una respuesta reactiva, cuando debió ser preventiva y proactiva. ¿Porqué tuvieron que morir varios periodistas para hacer un anuncio como ese? ¿Dónde están los criterios de evaluación de las medidas anunciadas? ¿Qué tiempo de gracia deben tener las autoridades para entregar resultados?

Y, sobre todo, sobresale la necesidad urgente, no mencionada, de que el estado en su conjunto debe actuar para evitar la impunidad, la opacidad y la falta d rendición de cuentas de todo el aparato gubernamental de los tres niveles de gobierno y de toda la sociedad. La impunidad y falta de transparencia, propician la simulación, el engaño, la perpetuidad de actos de corrupción, de ilegalidad, de violación a los derechos humanos y de muchos más efectos negativos en nuestra sociedad.

Por ejemplo, ¿Cómo podemos los ciudadanos saber que seguimiento se le dan a las quejas y demandas, presentadas por cientos de personas ante organismos como la fiscalía, la comisión de derechos humanos? No hay forma de saberlo. ¿Cómo podemos saber los ciudadanos de la eficacia de organismos de combate a la corrupción e impunidad? No hay forma de saberlo. Y mucho menos lo habrá si no se impulsa y protege el periodismo, honesto, en todas sus formas, que proporcione información veraz y oportuna a toda la sociedad.

Por lo anterior y por muchas más razones que la sociedad en su conjunto (especialmente los sectores más débiles social y económicamente, tiene guardada, reprimida, que puede estallar en diferentes formas), requerimos de los reporteros, del periodismo honesto en todas sus expresiones.