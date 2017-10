El PES ofrece su amor: coquetea con “Frente Amplio” y Morena

Cancún, 19 de octubre

(La Jornada Maya)

Existe un 98 por ciento de probabilidad que el Partido Encuentro Social (PES) vaya en alianza a nivel local, por lo que ya han sostenido pláticas con el Frente Ciudadano y con Morena, reveló el dirigente estatal, Gregorio Sánchez Martínez, que admitió que está en sus planes aparecer en las boletas electorales en 2018.

El también regidor señaló que se trabaja en la construcción de un partido fuerte, con el fin de hacer “una gran alianza opositora”, ya que actualmente no están dadas las condiciones para contender por separado.

Greg señaló que independientemente del rumbo que tome el PES a nivel nacional, se les autorizó para que en lo local se hagan alianzas, a condición de que lleven candidatos en los lugares más importantes.

Por ello, ya se han reunido de manera informal con los partidos del Frente Amplio, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Social y Nueva Alianza, con quienes hay buen ánimo, aunque también han sostenido acercamientos con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que tampoco se descarta.

Por el contrario, afirmó que el Revolucionario Institucional “está más que descartado” y con el Partido Verde no ha tenido acercamientos, pero no puede decir “de esta agua no beberé”.

Sobre su futuro, señaló que está en sus planes aparecer en las boletas en 2018, pero no es algo que le obsesiona. Dependerá si le conviene al partido, si se dan las condiciones “y si nos alcanza para ganar”, pues se realizarán encuestas y aquellos con mayor preferencia entre la ciudadanía será quienes abanderen las candidaturas.

Destacó la importancia de Encuentro Social, que en los comicios pasados se llevó 7 por ciento de los votos y que esta vez proyectan crecer hasta un 10 o 12 por ciento, ubicándose por encima del PRD en los sondeos.

“Todos los partidos en los que he estado los he hecho grandes, y no es petulancia, así pasó en el PRD y en el PT, pero ellos no lo supieron valorar”, comentó el ex presidente municipal, que reveló que antes de serle ofrecido Encuentro Social, ya estaba en vías de formar su propio partido local.

Por último, aclaró que él sigue siendo el dirigente estatal, y que su esposa, Niuka Sáliva Benítez, fue nombrada presidente de la Comisión Política, que no existía, y que será la encargada de la política de alianzas y candidaturas.

Negó que la posición la hubiese obtenido por ser su esposa, sino porque ella fue la candidata a diputada que más votos le dio al partido en los últimos comicios, “lo que fue reconocido por la dirigencia nacional”.