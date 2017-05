Pide el Sitem la cabeza de Marisol Alamilla

Chetumal, 13 mayo

(Por Esto QRoo)

En la víspera de conmemorarse el Día del Maestro, el magisterio de Quintana Roo exige la renuncia de la titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), Marisol Alamilla Betancourt.



Al respecto, el representante del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM), Alejandro Castillo Aguilar, indicó que la renuncia de la titular de la SEyC es una petición de manera generalizada de la sociedad y del magisterio en particular.



Detalló que urge la intervención del Ejecutivo para realizar ajustes en la Secretaría de Educación empezando por su titular, de lo contrario el gobierno de Carlos Joaquín González seguirá lastimando el sector educativo de la entidad.



“La cuestión educativa es prioritaria para el desarrollo de nuestro estado y ante ello yo creo que los primeros cambios urgentes deben llegar más allá de los acuerdos que se tengan con los partidos o con los grupos del poder”, expuso.



Agregó que la Secretaría de Educación a nivel nacional y estatal ha exigido a todos los docentes en la entidad contar con el perfil para poderse desarrollar en las aulas.



Sin embargo, los responsables de nombrar a los funcionarios, que en este caso encabezan la SEyC, al parecer no están realizando una evaluación del perfil de los personajes que se encuentran dirigiendo el rumbo de la educación en el estado.



“Nosotros lo señalamos desde un principio, estaban nombrando a una persona con un auténtico desconocimiento del hecho educativo y no nos equivocamos, ya pasaron casi 8 meses y no ha pasado nada”, expuso.



Por último, apuntó que son facultades del gobernador del estado el poner a las personas idóneas al frente de la SEyC para el correcto desarrollo del sector educativo en el estado; sin embargo, Alamilla Betancourt ha demostrado con sus desastrosas declaraciones que no es apta para ocupar ese puesto.



“La señora Marisol, con todo el respeto, no tiene la capacidad, tiene el membrete de doctora, un membrete que deja mucho que desear… si tiene dignidad debería de renunciar al cargo de manera inmediata”, concluyó.

Cabe recordar que el pasado 5 de mayo circuló un video en redes sociales donde la titular de la SEyC, Marisol Alamilla Betancourt, discrimina abiertamente a los profesionales de educación especial y emite frívolos comentarios hacia los niños con discapacidad.



En el video la secretaria de Educación y Cultura indica que en el estado no se quieren niños con capacidades diferentes y trabajarán porque cada día existan menos y, por lo tanto, se requieran menos maestros para estos niños.



“Lo que menos queremos nosotros en el estado es tener niños en estas condiciones, y el sector salud se encarga de eso y cada día vamos a tener menos. Y cada día vamos tratar de trabajar para que se requieran menos maestros, porque lo que más queremos es que no existan”, dijo.



De esta manera, la encargada de la Educación y Cultura en Quintana Roo señala que lo que menos se quiere es que las personas con discapacidad existan, y en su infinita ignorancia señala que las autoridades de salud están trabajando para que esto disminuya, ya que de lo que se trata es de que haya “niños bien”.



Además, Alamilla Betancourt apuntó que es la Secretaría de Salud (Sesa) la que se encargará de que en el estado nazcan menos niños con discapacidades y de esta manera se requieran cada vez menos maestros en educación especial.



Y además, la SEyC continúa sin contemplar una sola plaza de educación especial para en el próximo ciclo escolar 2017-2018.



Al respecto, integrantes de la Agrupación de Apoyo a las Familias Especiales (Adafame) manifestaron que aún no es posible que se sientan satisfechos con el desempeño de la secretaria de Educación, Marisol Alamilla Betancourt, tras sus expresiones discriminatorias hacia los niños con capacidades diferentes, y reiteran sentirse aún ofendidos y decepcionados por la falta de respuesta del gobierno del estado de implementar políticas concretas para atender a niños con discapacidad.



En ese mismo sentido se generó el pronunciamiento del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), del exsecretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, quien es padre de un niño con autismo, y del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Raymundo King de la Rosa.



No obstante, el magisterio de Quintana Roo se ha reunido para recaudar firmas y colocar mantas para exigir la destitución de la titular de la SEyC de manera inmediata por las insensibles declaraciones que realizó el pasado 4 de mayo.