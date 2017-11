Portilla toma valor contra taxistas de la zona norte

Cancún, 31 Oct /

Pedro Olive. (Novedades Q Roo).

Fue hasta que el taxista Daniel ‘N’ murió, después de atacar junto a su compañero a un socio de Uber en el bulevar Luis Donaldo Colosio, cuando la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), dirigida por Jorge Portilla Mánica, decidió enfrentar a los taxistas y no solo hacer operativos contra Uber, como resultado del operativo realizado el fin de semana, 24 taxis, nueve urvans y cuatro Uber fueron detenidos entre la tarde del sábado y el domingo hasta las 16 horas.

En cuanto al taxista que quedó lesionado, luego del ataque al socio Uber, con todo y las pruebas en video, el director de Transporte de Sintra, Alejandro Ramos Hernández, refirió que no habrá una sanción hasta que no ponga una denuncia formal personal de Uber, o Edgar N, conductor que fue detenido y puesto en libertad tras pagar una fianza.

“Una sanción en contra del taxista que quedó lesionado no habrá en tanto el afectado, o alguien relacionado al hecho, ponga una denuncia formal, no podemos salir a castigar o sancionar, si no hay una solicitud formal o queja con la dependencia, desde que llegó Uber y las agresiones se dieron, no tenemos una sola denuncia en las oficinas de Sintra, ni con la muerte de Hadad Isaí, joven que murió en una supuesta persecución”, comentó Ramos Hernández.

La Ley y Reglamento de Tránsito Transporte, Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, señalan que Sintra es la instancia encargada de verificar que las unidades se encuentren en buen estado, los vehículos cuenten con la documentación al día, y los operadores tengan su licencia y tarjetón correspondientes.

Dentro de las verificaciones que están bajo la responsabilidad de Sintra, destaca sancionar a las urvans que llevan exceso de pasajeros, algo común en horas pico, y que pese a los accidentes registrados no se había hecho nada hasta este fin de semana, cuando Sintra decidió sacar a las calles a sus cinco elementos y dos patrullas.

“Vamos a tratar de emplear el poco recurso humano para los operativos de manera aleatoria, lo que haremos es dividir la jornada, en una parte nos enfocamos en la detención de transporte público, y en el resto con los Uber y transportes pirata, tenemos el apoyo de Tránsito para la detención de Uber”, comentó Alejandro Ramos Hernández, director de Transporte de Sintra.

En lo que respecta a la liberación de Edgar N, y el ataque del que fue víctima antes de que Daniel ‘N’ falleciera, lo único que fue dado a conocer es que el imputado salió libre bajo fianza, sin embargo’ las investigaciones continuarán en los siguientes días.