Premian refrito en el IEQROO

Golpe de Mazo

Novedades Chetumal

.

Sin aprender de sus errores, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) nuevamente causa pena ajena al premiar otro plagio, ahora en la selección de representantes para el Segundo Congreso Juvenil convocado por el Congreso local, en el que eligió como representante del Distrito XV a la activista priista Beyra Hadad Castillo, quien presentó una iniciativa para instalar guarderías en las universidades, pero esta idea no tiene nada de original puesto que ya se ha convertido en ley en varias entidades del país.

Esta anomalía la denunció el joven chetumaleño Raymundo Courtenay Eljure, participante también en esta convocatoria y quien se sintió agraviado al darse cuenta que el Ieqroo favoreció en ese distrito a una competidora que presentó un refrito como iniciativa, a pesar de que la convocatoria especificaba con toda claridad que las propuestas debían ser innovadoras.

El afectado, quien para su sorpresa quedó como suplente de Beyra Hadad, no se quedó con los brazos cruzados y envió su queja por escrito a la diputada del Verde Tyara Schleske de Ariño, organizadora principal de este evento.

“Hago esta petición con el fin de que se detecte alguna omisión en la cual pudieran incurrir los integrantes del H. Consejo General del Ieqroo quienes son los encargados de evaluar las propuestas, esta evaluación debe de realizarse cuidando los lineamientos establecidos en la fracción IV incisos a), b) y c) de la convocatoria emitida, así mismo se debe de verificar que no se cometa plagio, puesto que la idea presentada por la C. Beyra Hadad la cual fue “Creación de Guarderías en Universidades” es un tema de tal relevancia que actualmente son 7 estados de la República que la han implementado”, escribió en el documento.

El joven expone que el Ieqroo pasó por alto el requisito de originalidad, además de que la militancia priista de la joven electa y su activismo político son de conocimiento público, mientras jóvenes que no pertenecen a grupos determinados quedan en desventaja, como es su caso.

La contundente denuncia exhibe de nueva cuenta la falta de criterio del Instituto Electoral que tiene una marcada debilidad por los plagiarios, pues en octubre de 2016 dictaminó como ganador de un concurso para elegir su nuevo logotipo un diseño calcado al carbón de una página de internet, ilegalidad que fue demostrada por otros competidores que hicieron la denuncia pública.