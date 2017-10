Premio de consolación para Joaquín Oliva

Chetumal, 11 de octubre

Anwar Moguel (PoliticaQR.com)

Tras realizar un fuerte reclamo a los diputados de la XV Legislatura por el nombramiento de una joven profesionista como titular del Órgano de Control Interno (OIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) que tenía solo dos meses de vivir en el estado, este miércoles el contador Joaquín Oliva Alamilla fue nombrado como nuevo titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa, cargo que ocupará por cuatro años.

Al respecto, el nuevo funcionario que empezará su periodo a partir del 1 de enero de 2018, señaló que su labor será la de revisar todos los actos que se lleven a cabo en cuestión económica y financiera del Tribunal de Justicia Administrativa.

Al ser cuestionado sobre si cuenta ya con un plan de trabajo, indicó que “ahorita no podemos hablar de un plan de trabajo, apenas nos acaban de nombrar, a partir de hoy empezaremos a elaborarlo”.

En cuanto a sus duros comentarios por el nombramiento de Aida León Canto en el Órgano de Control de la Fiscalía General del Estado, Joaquín Oliva señaló que estos los hizo en su carácter de presidente de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, ya que consideró que no se cumplían “algunas cuestiones” para nombrar a esta joven yucateca, aunque precisó que él no impugnará el nombramiento.

“El punto de impugnar o no ese nombramiento, será decisión de las personas que estuvieron en la terna final (Alain Matos Argüelles y Virginia Vera Alcazar); tienen que ser los afectados los que decidan proceder o no, y serán las autoridades quienes dirán si tienen razón, pero no me corresponde a mi poner ninguna impugnación”, concluyó.