Pretexta la Fiscalía falta de recursos para atender casos de “borgistas”

Chetumal, 1 de diciembre

Ángel Castilla (SIPSE)

Los exfuncionarios de la administración de Roberto Borge tienen una capacidad económica que les facilita esconderse y defenderse de las órdenes de aprehensión giradas en su contra, declaró Miguel Ángel Pech Cen, fiscal general del Estado.

Quien consideró que el poder económico de estas personas les permite esconderse en varios estados del país, así como viajar al extranjero para evitar ser aprehendidos.

“Ustedes lo toman como una broma, pero la Fiscalía hace su trabajo ante los jueces, ellos hacen lo propio, pero los también los presuntos hacen lo mismo y mucho más si tienen una capacidad económica, no es que no quisiera aprehenderlos o detenerlos, pero en este juego ellos prefieren huir o esconderse hasta ser localizados”.

Señaló que existen las alertas rojas con los países vecinos y en el momento que arrojen positivo, estarán en la disposición de otorgar información adicional a los medios de comunicación para que comuniquen a la sociedad.

Dijo desconocer si los ex funcionarios están en territorio nacional o migraron a otra nación, por lo que el principal problema a la que se enfrenta la FGE es la ubicación de los mismos, y solamente les queda por hacer es cumplir en su momento oportuno con las órdenes de aprehensión.

Pech Cen, añadió que también existen órdenes de aprehensión por las denuncias interpuestas por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, en contra de Eduardo Espinosa Abuxapqui y varios ex funcionarios del ex presidente municipal, pero por secrecía y propio trabajo de la dependencia no reveló cuántas son.

Expuso que ante los señalamientos de la lentitud de los avances en estas investigaciones por falta de periciales contables en la FGE, los demandantes están enterados que son parte de las pruebas que tienen que aportar y los gastos que realicen por estas causas son parte del reclamo de la reparación del daño.

“No estamos mintiendo, nos estamos enfrentando a algo inédito para la propia Fiscalía, no tenemos esa experticia suficiente para las cuestiones financieras contables y por supuesto, algunos contadores que quieren colaborar, también saben cobrar en relación a estos casos”.

Enfatizó que la FGE no tiene la capacidad económica para cubrir estos gastos, pero recalcó que es parte del arreglo que tienen que ver los denunciantes con los expertos para aportar ese dato de prueba.