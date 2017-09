PRI se prepara para recuperar lo perdido: Raymundo King

Chetumal, 7 de septiembre

Anwar Moguel (PolíticaQR.com)

El dirigente del PRI en Quintana Roo, Raymundo King de la Rosa, afirmó que el PRI se prepara para recuperar los espacios perdidos en las próximas elecciones asegurando que el gobierno actual no ha cumplido con las expectativas de la gente.

“La ciudadanía no está viendo la expectativa que traía con el actual gobierno y está ocasionando que muchos estén de regreso, aprendimos la lección y los errores cometidos en el pasado proceso”, indicó el también diputado local.

Raymundo King, quien se mantiene en el timón del Tricolor a pesar del rechazo mostrado por un gran número de sus militantes, manifestó que el PRI presentará a sus candidatos a puestos de elección popular federales y estatales a más tardar en enero de 2018.

En cuanto a las denuncias penales en contra de ex funcionarios estatales de la administración borgista, señaló que este tema es responsabilidad completa de la Fiscalía, y hasta después de que se realicen los investigaciones se podrá determinar.

“Nosotros no podemos determinar si son culpables o no, una vez que procedan estas supuestas denuncias se sabrá si existe o no culpabilidad por parte de estas personas y sabremos cual es el objetivo de todo esto”, opinó.

King de la Rosa dijo desconocer los nombres de los 84 ex servidores públicos involucrados en las irregularidades dadas a conocer por la Auditoría Superior y que serán denunciados ante la Fiscalía del Estado, ni tampoco de que se les acusa.

Mencionó que pese a que se reservan los nombres por motivo de la secrecía de la investigación que se lleva a cabo, “tarde o temprano esto se sabrá y determinaremos que se hará al respecto”, concluyó.