A punto de linchar a presunto violador en José María Morelos

José María Morelos, 7 de septiembre

Tony Blanco (Diario de Yucatán)

Enardecidos vecinos casi linchan a un sujeto que presuntamente había abusado de una menor, decenas de personas lo esperaron cuando fue liberado de la cárcel y le propinaron bofetadas y golpes en el rostro.

Este sujeto de nombre Marco Antonio Pérez Quintal, al parecer del municipio de Felipe Carrillo Puerto, había ingresado en el domicilio de la señora Eleodora P.C., y al parecer intentó abusar de una menor de edad.

Los padres de la menor, familiares y amigos lo detuvieron, lo entregaron a la policía y fue encarcelado, no obstante la Vice fiscalía no procedió con una investigación por algún delito y cumplió con su arresto.

Poco después del medio de este jueves los padres y vecinos se enteraron que el presunto violador sería liberado y se reunieron en la salida de la cárcel ubicada en ls colonia San Juan a esperarlo y lincharlo.

Al firmar su salida el presunto salió de la cárcel y vestía una bermuda gris y playera blanca, ahí la gente lo esperaba con insultos y pedían que se le castigue y no se le de su libertad.

Los enardecidos vecinos obligaron que el sujeto tomara una cartulina que decía “soy violador y por eso no me quieren en Morelos”, además de otros que decían “tomaremos justicia con nuestras propias manos”, ya que al parecer no se hizo justicia y lo dejaban libre.

En ese momento la madre de la menor se acercó y le propinó dos bofetadas, otro mas se acercó y le asestó un puñetazo en el rostro, el sujeto corrió de nuevo a la cárcel a resguardarse.

Minutos después volvió a salir y ya se encaminaba a la calle y la gente estaba tras de él, un sujeto se acercó y le dio un golpe con una soga, otro más le dio otro puñetazo en el rostro y corrió de nuevo a resguardarse en el interior de la cárcel.