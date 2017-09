Quería Borge aplicar plan con maña para fugarse

Cancún, 1 Septiembre /

Heiby Morales. (Quequi).

El Gobierno de Panamá emitió una “Alerta de Fuga” en contra de Roberto Borge Angulo para aumentar la vigilancia del ex gobernador de Quintana Roo en el penal de “El Renacer” debido a que solicitó atención médica por unos supuestos dolores que tenía en los riñones, pero de camino al hospital público, intentó persuadir al personal de seguridad para que lo llevaran a un nosocomio privado, acto que las autoridades de ese país tomaron como un intento de evasión o fuga.

De acuerdo a la Dirección General del Sistema Penitenciario, Borge Angulo, tuvo una crisis de dolor por supuesta afectación en los riñones, por lo que de inmediato una comitiva lo trasladaba al Hospital “Santo Tomás”; sin embargo, mediante sus abogados, solicitó que mejor fuera llevado a la clínica Punta Pacífica, uno de los centros hospitalarios más caros y exclusivos de ese país.

Haciendo caso omiso a la petición, fue llevado al hospital público para un chequeo y reingresado al penal “El Renacer” a las 7:30 de la noche del pasado miércoles, con la novedad de que reforzaron su vigilancia por parte de las Fuerzas Federales de Panamá, quienes tomaron esta acción de Roberto Borge y su equipo, como una alerta de fuga inminente.

Por tal motivo, toda solicitud de permiso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo de salir de la cárcel fue denegada si el Ministerio de Seguridad no lo aprueba, expide su pase de salida y activa una custodia fuertemente reforzada y duplicada en número de elementos, con el fin de evitar que un equipo de choque le ayude a escapar, pues no es la primera vez que solicita salir por molestias en los riñones, pero sí en persuadir insistentemente que no sea atendido en el Hospital Público.