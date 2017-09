Rebelión estudiantil en la división de Ciencias de la Salud de la Uqroo

Chetumal, 25 de septiembre

Marcrix Noticias

La División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo, campus Chetumal fue cerrada por espacio de una hora por parte de un grupo de alumnos de la licenciatura de Farmacia que protestan por el “maltrato” que dicen sufrir por parte de la maestra Blanca Hernández Luna. Acusan que la protegen las autoridades de esa división.

El mismo rector de la UQROO, Ángel Rivero Palomo se apersonó la mañana de este lunes a las instalaciones de la División de Ciencias de Salud para atender la problemática y ofreció una mesa de trabajo y diálogo con los alumnos para resolver este problema.

En la División de Ciencias de Salud están registrados mil 200 alumnos, de los cuales 400 están realizando sus prácticas en hospitales y el resto, 800 toman clases en el edificio en las carreras de medicina, enfermería y farmacéutica.

Rivero Palomo dijo que la inconformidad es por parte de unos 15 alumnos de la licenciatura de Farmacia, los cuales impidieron el ingreso de alumnos y personal administrativo de 7 a 8 de la mañana.

“Un grupo de alumnos de enfermería decidieron cerrar las puertas temporalmente una hora la facultad, en contra de una profesora, aduciendo una mala relación y tratos incorrectos y es un tema que se va revisar”, dijo el rector.

Uno de los primeros acuerdos es dialogar con los alumnos y con la docente involucrada, sin afectar a los 600 alumnos que están en las otras dos especialidades y que quieren tomar clases, refirió.

“Es importante hacer uso de la libertad de expresión, pero con responsabilidad y respeto, ahí hay mil 200 alumnos en la escuela de medicina, 400 en hospitales y 800 actualmente quienes toman clases en dos turno, por eso es importante separar la problemática y atenderlos con mucho diálogo y respeto”, afirmó.

Por su parte, los alumnos manifestantes dieron a conocer su inconformidad a través de un documento en el que señalaron lo siguiente:

A quien corresponda

Nos vemos en la necesidad de utilizar este medio para comunicar nuestras molestias e informidades con la maestra de Farmacia Blanca Estela Hernandez Luna creemos que es protegida del Director de la División de Ciencias de la Salud, el Dr. (Carlos) Baeza (Estrella) y amiga del Jefe de la carrera de farmacia, el Dr Alam. Porque hemos ido a decirles estas situaciones y solicitarle por escrito solución a los que le vamos a platicar y ellos solamente la protegen.

Queremos aclarar que a pesar que se han visto muchas mejoras en la licenciatura con el Dr Alam y su equipo, las situaciones que nos tienen hartos de la maestra, el Dr las permite y solamente nos dan avionazos que hablan con ella, ya que cada vez que metemos un escrito la maestra entra a hablar con el director y la situación empeora ya que se burla de nosotros en clase.

Entre tantas que hemos vivido con la maestra las más importantes son estas:

1.- la maestra blanca la mayoría de las ocasiones llegaba de un carácter muy grosero hacia nosotros a tal grado que nos daba mucho miedo preguntarle algo de la asignatura que impartía, al grado de sentir nervios e impotencia y ganas de salirnos de la clase y en otras ocasiones llegaba excesivamente dulce cayendo en lo irónico, por eso pensamos que la maestra tiene problemas mentales y podría ser bipolar.

2.- en una ocasión uno de nuestros compañeros que ya salio de la carrera fue agredido por la profesora en los pasillos de la escuela, gritándole que era un mal agradecido y que se iba a arrepentir y cuando otro profesor se acerco a ver que sucedía ella comenzó a gritar pidiendo ayuda y diciéndole al alumno que no le haga daño.

3.- la maestra siempre llega tarde de 40 a 90 minutos de retraso sin avisarnos por lo que si nosotros nos retirábamos del salón nos iba peor en la siguiente clase y nos anotaba una falta. A veces daba 30 minutos de clase o a veces no daba nada, nos amenazaba si ibamos a decirle esto al jefe de la carrera.

4.- En la mayoría de las clases únicamente nos la pasábamos sentados platicando de los temas porque la maestra Blanca nunca preparo ninguna presentación, ni pasaba al pizarron para aclarar dudas. Sus exámenes los posponía las veces que ella queria sin avisarnos, en una acasión nos dejo 4 horas esperando y al final nos dijo que se le habia olvidado, a pesar de que le mandábamos mensajes de whatsapp los leia y no nos contestaba.

5.- La maestra tenia preferencia hacia ciertos compañeros donde en ocasiones presentábamos el mismo trabajo y a ellos les ponía diez y el de los que no éramos sus consentidos nos reprobaba siendo exactamente iguales los mismos trabajos.

6.- Durante todo el curso ella empleo la plataforma moddle, herramienta que ella emplea como carpeta de evidencias. En esta plataforma la maestra realizaba cambios en cuanto a la hora y fecha de entrega de los trabajos sin avisarnos de un dia para otro, perjudicándonos a todos.

7.- En una ocasión dos compañeras tuvieron un percance en un examen de la profesora, a una de ellas la reviso e hizo que sacudiera su sueter delante de nosotros ridiculizándola diciéndole que tenia una chafa (acordeon), lo cual no era cierto, al no encontrar nada le quito el examen y la saco del salón y la compañera se puso a llorar. Y a la otra compañera a pesar de haber estudiado mucho para el examen su computadora se atoro porque fallo el internet de la escuela, ella se lo dijo en el momento y la fue a ver a su cubículo pidiéndole de favor que le realizara otro examen, ala cual no accedió diciéndole de manera grosera y prepotente que ese no era su problema y que tenia mala suerte.

8.- En varias asignaturas que ella imparte como biofarmacia, farmacotecnia y buenas practicas clínicas nos obliga a hacer un proyecto final que no esta especificado en la carta descriptiva de la materia donde ella debe figurar como autora o directora de ese trabajo, amenazandonos de reprobarnos en caso de no realizarlo en el área de farmacia hospitalaria en el cual ella se desempeña.

9.- La maestra blanca no proporciona rubricas de evaluación para las actividades y tampoco para los trabajos que se realizan por lo que ella califica segun su criterio, colocando calificaciones muy bajas aunque nos esforcemos ya que ella no queda satisfecha con ningun trabajo, haciendo que vayamos a suplicarle que nos ayude lo cual no es justo y es cuando ella se porta como si nos hicera un favor y se lo debieramos. Además ella siempre cambia los porcentajes y actividades de como se van a calificar las asignaturas poniendo un solo examen con un valor del 50% de la calificación total. Hablando de sus examenes en una ocasion la maestra no se percato de un error en el sistema moddle que origino que una pregunta del examen solo aceptara una respuesta correcta que ella coloco y al darse cuenta la docente del error que ella cometió, se enojó y en vez de omitir esa pregunta le dio un valor de 10 veces mas en el examen, ademas de eso el examen tenia errores pues las respuestas correctas las marcaba como malas por lo que la maestra reprobo a todo el grupo.

10.- Nosotros como alumnos somos representantes de dos asociaciones de estudiantes de farmacia que tenemos como obligación organizar actividades académicas y deportivas, que se organizan con el jefe de la carrera donde se le invita a todos los maestros y ella nos prohíbe asistir, no participa y nos amenaza si nosotros lo hacemos, pero para actividades donde ella figura con sus amigas de rectoria (una tal maestra lupita y la maestra rosy) como una muestra

gastronomica maya nos la toma como obligatoria y si no participamos nos reprueba, donde nos exige ademas comprar material caro que es tal cual como ella lo pidió sin preguntar si tenemos dinero para comprarlo y todo para que ella quede bien y se luzca, esta misma situación hace para sus seminarios que organiza y nos obliga a pagar coffe break y desayuno a sus invitados. Siendo no justo ya que nosotros no tenemos dinero, pero si no lo hacemos nos reprueba, la hemos escuchado presumir a sus amistades de la escuela que nosotros participamos de una manera entusiasta y voluntaria a todo lo que ella nos propone, lo cual es una mentira, ya que nos obliga y si nos quejamos nos reprueba

11.- en una ocasion al acudir a su retroalimentación de calificación quedamos inconformes, al comentárselo ella nos amenazo, diciéndonos que tengamos mucho cuidado a quien se lo decíamos, porque nos iba a dar otras clases y nos íbamos a librar de ella y se carcajeo, haciendo llorar a unos de nosotros por la impotencia, al intentar volver a hablar con la maestra, ella nos dijo que si queríamos pasar tendríamos que hacer un trabajo donde la maestra apareciera como autora ó directora y lo registre como suyo en la universidad y este trabajo solo iba a valer una decima de calificación, y al negarnos nos dijo que nos íbamos a arrepentir.

12.- a un compañero lo metió en un conflicto que tiene con otros profesores obligándolo a firmar durante su clase mentiras en contra de los profesores con los que no se lleva y mi compañero acudió con el jefe de la carrera presentándole un escrito en puno y letra de él diciéndole que fue obligado que porque lo amenazo con reprobarlo en su materia a lo que el jefe de carrera nada mas lo recibió, se mostro incrédulo y no hizo absolutamente nada.

13.- Nosotros sabemos que al darles farmacologia a enfermeria ella llego a un acuerdo con la maestra Isabel jefa de enfermería (otra de sus amigas) que sus alumnos a pesar que ella no vaya a dar clase, los apruebe a todos para que nosotros quedemos mal como mentirosos con el jefe de nuestra carrera.

todo lo anterior es de conocimiento de las autoridades mencionadas en la Division de ciencias de la salud, inclusive la Lic Higareda esta enterada de estas situaciones y de otras más que han sucedido con la maestra, mostrando el mismo comportamiento por la amistad que tiene, no omitimos mencionar que tenemos miedo a las represarías de la maestra o cualquier implicado en este escrito ya que ellos son un grupo cerrado. Sin embargo hemos intentado por escrito resolverlo y por las vías que la escuela nos ha dicho y no ha pasado absolutamente nada tan es asi que todos nosotros hoy en día ya no queremos llevar asignaturas con ella así implique atrasarnos un año o más.

Además ella a comentado que será la próxima jefa de la Licenciatura en Farmacia, por lo que creemos firmemente que esta protegida por el director y sus amigas de rectoría. Gracias por apoyarnos en la difusion de nuestro problema.atte: Alumnos de la Licenciatura en Farmacia.