Rebelión en Morena: comités municipales piden expulsión de Pech Várguez

Chetumal, 2 de noviembre

Joana Maldonado (La Jornada Maya)

Diez de los once comités municipales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que se agrupan como Comité de Protagonistas del Cambio Verdadero, manifestaron su desconocimiento al delegado estatal, José Luis Pech Várguez, y se deslindaron de lo que se derive en el partido por su desempeño y el “reciclaje de políticos corruptos” integrándolos a distintas coordinaciones acusando plena violación de los estatutos y derechos de los militantes.

En conferencia de prensa, los integrantes del Comité, integrado por militantes de Morena y dirigentes municipales, Víctor Candelario Conde Marfil, José Rafael Herrera Noh y Jorge Reyes Flores, dieron lectura a un documento que afirmaron, será entregado al propio Andrés Manuel López Obrador, como última instancia del partido.

“Hacemos de su conocimiento, que debido a las anomalías al interior de nuestro partido, que afectan su buena marcha, a partir de hoy nos deslindamos de las irresponsabilidades que acarrean las actitudes del delegado, Dr. José Luis Pech Várguez”, expresó Conde Marfil.

Jorge Reyes sostuvo que Morena sigue en las preferencias del electorado, porque sigue siendo la esperanza, y que “un puñado de bandoleros no nos van a robar ese sueño”.

Desde hace diez días –sostuvo–, Morena ha nombrado a diversas personas de dudosa reputación para los cargos de coordinadores de organización, entre los que figuran Maribel Villegas Canché, Juanita Alonso Marrufo, Jesús Pool Moo y el mismísimo José Luis Pech, quien funge como delegado.

“AMLO ha hablado de la mafia en el poder, pues estos son sus homólogos dentro de Morena”, acusó.

Morena no es una franquicia

El escrito añade que dichas personas que se perfilan en los puestos de elección para 2018, “además de ser cortos de pensamiento y visión que no va más allá de sus narices, no entienden que Morena no es una franquicia y mucho menos es de su patrimonio, que no se vende ni se compra, que Morena es de todos los mexicanos y por ende de todos los quintanarroenses”

“Que los militantes de Morena estamos en completo desacuerdo con tales nombramientos, porque significa reciclar políticos corruptos, dejar al pueblo sin opciones, darle a la sociedad lo mismo, incluyendo al doctor Pech”

Hay que integrar a todas aquellas personalidades que puedan aportar a Morena para poder ganar todas las elecciones “estos compinches solamente han aportado desilusión y lástima”.

“La corrupción no se combate con más corrupción, el señor José Luis Pech, en un intento de salvar su pellejo y confundir a los militantes, declara que se trajo lo mejorcito de otros partidos para sumar votos, que era un mal necesario; doloroso, pero necesario Se le olvida que el mismo es un instrumento fallido de lo mejorcito del PRI”, advirtieron.

José Luis Pech va en sentido contrario al partido que le dio cobijo y en esa trayectoria que él ha tomado va menospreciando a las bases “las que se chingan” para convencer a la ciudadanía y sumar votos.

“Declaramos de este modo que el objetivo es manifestar el desconocimiento del delegado estatal; nos deslindamos de lo que se derive en el partido por su desempeño: además, nunca ha entregado un informe financiero, nadie sabe qué se hace o en qué se usa”, sostuvieron.

Pech Várguez ha violado los artículos 1, 6, 16, 17, 39 y 41, que tienen que ver con el derecho de los ciudadanos, porque antes de ser militantes somos ciudadanos y ha expulsado a quienes no comulgan con sus ideas.

Exigieron que hay que expulsarlo”, y señalaron que han atendido a AMLO para formar los comités para cuidar de las casillas y la promoción del voto en 2018.