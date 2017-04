Reino Unido lanza “warning” por balaceras en Quintana Roo

Mérida, 26 de abril

Paul Antoine Matos (La Jornada Maya)

“Es natural que el Reino Unido emita una ‘alerta’ a sus connacionales que viajen de Cancún y Playa del Carmen, al visitar estas ciudades, a Ciudad de México, debido a la violencia y tiroteos que se registran ahí”, señaló la secretaria de Desarrollo Económico de Quintana Roo, Rosa Elena Rosado Vázquez.

El gobierno británico emitió el pasado 21 de abril una alerta de viaje para México en cuestión de seguridad, en la que se mencionan los tiroteos del Blue Parrot, en Playa del Carmen el pasado 16 de enero, así como el ataque a la Fiscalía en Cancún, el 17 de enero.

También menciona los dos tiroteos en el centro de Cancún, el 14 de marzo. En el comunicado se indica que: “hay una creciente presencia policiaca en el área, incluida la zona hotelera, en la que la situación se encuentra estable”. Sin embargo, Rosado Vázquez consideró la alerta como “natural”, al ser cuestionada por los medios de comunicación ayer en Mérida, durante el inicio de actividades por el centenario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).

“Es natural que las organizaciones mundiales tengan que emitir este tipo de llamados. Yo diría que no debe ser esporádico, debe ser permanente porque todos estamos expuestos en cualquier país a tener un mal rato”, declaró. No obstante, también señaló que no se vale perjudicar la economía o el crecimiento de ningún país con este tipo de alertas, las cuales pudieran impedir el fomento al turismo.

Reconoció que la violencia en Quintana Roo no ha afectado dicho rubro, además de que se toman acciones para prevenir las situaciones adversas. Mencionó, que es primordial el equipamiento y la capacitación para el sector de seguridad, así como el combate a la corrupción.

La funcionaria estatal declaró que Bacalar detona en turismo y refleja un lleno en habitaciones, además, enfatizó en que la tendencia continuará en aumento porque el próximo año se revelará públicamente la zona arqueológica de Xcabal. La situación “es una oportunidad para todos” porque es un área completamente nueva que puede aprovecharse con inversiones de empresarios alineados al desarrollo sustentable.