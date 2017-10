Resbala diputada panista con el cambio de horario

Chetumal, 30 octubre

José Ramos (Por Esto QRoo)

La conclusión del horario de verano provocó confusión entre algunos capitalinos, quienes tenían programados sus dispositivos móviles con el horario de la zona centro del país y a quienes se les atrasó una hora su reloj en automático, a pesar de que en Quintana Roo el horario se mantiene sin cambios.

La ciudad de Chetumal amaneció este domingo con una hora más que el resto del país, debido a la conclusión del horario de verano en el interior de la República Mexicana y en donde la entidad no participa desde hace dos años.



En 2015 Quintana Roo se mudó de huso horario, quedando una hora adelante respecto al centro del país y a la par de ciudades como Nueva York, Montreal o La Habana. Así se creó el llamado horario del sureste, que además se mantiene fijo durante todo el año.



Lo anterior generó confusión en algunas personas de la ciudad, a quienes sus dispositivos móviles programados en el huso horario de otras ciudades donde sí se efectuó el cambio les atrasaron automáticamente su reloj.



Tal es el caso, que hasta la diputada Eugenia Solís, de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, se confunde en redes sociales al invitar a los ciudadanos a atrasar su reloj una hora, a pesar de que la entidad no entra en dichos cambios.



La metida de pata de la diputada fue objeto de críticas de varios ciudadanos, que consideraron que de esta manera demuestra su desconocimiento del estado, a pesar de ser una servidora pública.



Esta situación se dio también con algunos ciudadanos despistados, quienes llegaron con una hora de anticipación este domingo a tomar sus pasajes en la terminal de autobuses y quienes acusaron que fueron sus teléfonos móviles los que se ajustaron en automático.



Lo anterior porque muchos de los quintanarroenses tiene sincronizados sus teléfonos inteligentes a una zona horaria incorrecta, como de la Ciudad de México y no el de la región.