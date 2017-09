¡Revelador desayuno con el Fiscal!

Uno por Uno | Ángel Ramírez Hernández

¡Revelador! Así podemos calificar el desayuno que un grupo de comunicadores tuvimos con Miguel Pech Cen, Fiscal General del Estado. Por primera vez, por lo menos en lo que a mí concierne, me tocó ver al ser humano detrás de una de las responsabilidades más importantes en la entidad, en materia de seguridad pública, como lo es la Fiscalía.

Miguel Pech Cen se abrió de capa y mostró las debilidades que tiene la institución que representa, un acto temerario que exhibe las deficiencias con las que trabaja el organismo y lo exponen por demás ante el crimen organizado. Pero como ciudadano celebro que así sea, porque solo enterados de las anomalías que tiene la otrora Procuraduría del Estado es como podemos impulsar que desarrollen las áreas de oportunidades en el seno de esa institución.

El Fiscal del Estado fue muy valiente, quizás kamikaze, al decir que la Fiscalía no aguanta un ataque más a sus instalaciones, como ocurrió al inicio de esta año en Cancún y dónde falleciera una persona. El motivo: no tienen armas, ni parque y tampoco están disponibles en las tiendas de conveniencia para adquirirlas. Esta declaración la tomarán algunos como incitación o franca provocación a los “malandrines”, que tienen prácticamente secuestrada la entidad, con un alto incremento en ejecuciones, robos, secuestros, pago de derecho de piso, etc. Y si así está la Fiscalía, es casi seguro que así opera la Secretaría de Seguridad Pública, aunque en el discurso Rodolfo del Ángel Campos diga lo contrario.

Llama la atención lo movida que está desde hace unas semanas,la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía, a decir verdad, sorprende a reporteros, articulistas, columnistas y al gremio en general que sus correos estén saturados de información, cuando antes no era así, y bueno, la verdad salió a luz. Resulta que el propio Fiscal dijo que el responsable de este cambio fue nada más y nada menos que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien directamente le sugirió, que no ordenó, mantener informada a la ciudadanía quintanarroense de todo lo que acontezca alrededor de su corporación, es decir, la sentencia tuvo que venir de muy arriba para que la Fiscalía rindiera cuentas precisas, sustanciales.

Bueno, el gremio tiene entonces que agradecer a Osorio Chong este cambio en la Dirección de Comunicación Social, que ahora sí, está haciendo su chamba. Hay que decirle al Secretario de Gobernación que le proponga a Pech Cen provea a sus encargados de difusión algunos cursos o talleres de redacción, y no porque no sepan, simplemente para mantenerlos a la vanguardia.

Otra información que debe poner los “pelos” de punta a más de un mortal, es el asunto que priva en el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General, resulta que esta institución atraviesa por la peor crisis de su historia, así lo dijo Miguel Ángel Pech Cen, los cadáveres, particularmente en Cancún y en general la zona norte, tienen que ser, con toda la pena, trasladados en bateas de camionetas, ante la deficiencia en este rubro. El Fiscal reconoció que en este momento Cancún no cuenta con instalaciones de medicina forense, ¡para arrancarse los cabellos!, el principal destino turístico del país, pasea sus “muertitos” al aire libre por todo el destino. Caso similar son las instalaciones del Forense de Chetumal, calificado por el propio Pech Cen, como obsoleto, el de la Capital del Estado, que no es cosa menor.

Algo bueno tuvo que decir el Fiscal, durante el desayuno de hoy, no todo fue malo, sirvió para presumir el Servicio Médico Forense del municipio de Felipe Carrillo Puerto, dijo que es moderno, de avanzada, que cumple con los requisitos demandados por el sector.

En fin, me da gusto que el maestro Miguel Ángel Pech Cen, corrigió la plana, mejoró el manejo de sus Relaciones Públicas y sobre todo su interacción con los medios de comunicación y los reporteros. Bien por él.