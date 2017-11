Revuelta contra el moreno Pepe Pech

Novedades Chetumal

El aplastante predominio de desprendidos del PRI –o con antecedentes en ese partido–provocó una rebelión de morenos que no quieren ser avasallados y convertidos en pasivos espectadores del reparto de candidaturas; el blanco es su delegado estatal José Luis Pech Várguez, quien ha dado la bienvenida a egresados de la Universidad priista, en algunos casos contra su voluntad.

Los rechazados son Marybel Villegas Canché –ahora en las filas morenas y con gran colección de partidos de ocasión–, el joaquinista Jesús Pool Moo y la cozumeleña Juanita Alonso Marrufo; la mudanza es tremenda y ha incluido a más de 10 personajes, entre ellos Eduardo Ovando Martínez, Florentino Balam Xiu, Manuel Aguilar Ortega, Rivelino Valdivia Villaseca –procedente del PT–, Juan Manuel Herrera, Efraín Taleno Canul, Román Guzmán González y Don Hernán Pastrana Pastrana.

Los morenos fundadores no pueden competir contra esas contrataciones bomba, ya que son figuras con musculatura electoral que han seducido al alto mando en la Ciudad de México. Morena no puede prescindir de estos ex priistas

Los periodistas son buena noticia

Este viernes el periodista Angel Ramírez Hernández rindió protesta como presidente del Colegio de Profesionistas en Comunicación de Quintana Roo, respaldado por un destacado grupo de periodistas; su período es de 2017 a 2019 y ha iniciado con una agenda de trabajo.

La toma de protesta se desarrolló en el planetario de nuestra capital, en los dominios de nuestro maltratado zoológico; la asistencia fue notable y el contenido estuvo a la altura, con un discurso certero de Angel Ramírez que incluyó la petición a nuestro Congreso local para que saque del congelador nuestra Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que ayer cumplió un mes en el Polo Norte.

Felipe Ornelas Piñón –coordinador general de Comunicación Social– acudió en representación del gobernador Carlos Joaquín González y lanzó un discurso quirúrgico sin hojas de apoyo, refrendando el respeto del gobierno del estado a las manifestaciones periodísticas repletas de crítica y sepultando aquella voz intransigente que no permitía otras voces, e incluso las combatía implacable en el sexenio anterior.