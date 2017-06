Roberto Borge es mi amigo: Radilla

Chetumal, 7 de junio

Sergio López (Quequi)

A pesar de que personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) está presente en la capital del estado para investigar y documentar los bienes inmuebles de Israel Hernández Radilla, excoordinador para la Zona Sur del programa “Reciclando Basura por Alimentos”, además de otros exfuncionarios, el ahora dirigente municipal del Partido Verde dice que no está amparado y que considera como su amigo a Roberto Borge Angulo.

El exregidor capitalino es uno de una serie de personajes ligados a la pasada administración, que incluye al exsecretario de Planeación y Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina; el secretario de Infraestructura y Transporte, Fernando Escamilla Carrillo, o el secretario de Educación y Cultura, José Alberto Alonso Ovando, quienes son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), varios de los cuales ya se encuentran amparados.

Se pudo averiguar que la SEIDO y la Interpol han solicitado la intervención de autoridades de Belice, El Salvador, Honduras y Guatemala, donde se presume que se encuentran ocultos algunos exfuncionarios de Roberto Borge Angulo, que cuentan con órdenes de aprehensión.

No es la situación de Hernández Radilla, quien se pasea por toda la geografía estatal y dice no estar amparado. Incluso, mientras otros prefieren no hablar al respecto o negar alguna relación con el exgobernador, hoy detenido en Panamá, el líder del Verde reafirma su amistad con Borge.

“En estos momentos veo versiones encontradas; muchos que se decían amigos ahora no lo son por momentos de la desgracia de alguien. Negar su amistad no sería congruente conmigo y que por la situación que vive no somos amigos”, señaló.

Reiteró que su coordinación de “Reciclando Basura por Alimentos” fue en calidad de voluntario.

Sin embargo, la investigación sobre sus bienes realizadas por la SEIDO, indican que este polémico programa -en el que se gastó grandes sumas de dinero sin justificación-, está en la mira de las autoridades federales.